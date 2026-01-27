Нова мода в социалните мрежи: Терминът, описващ обещаното бъдеще като илюзия

Future faking е термин, популяризиран в социалните мрежи, който описва ситуацията, в която партньор обещава красиво общо бъдеще, но никога не го реализира. Това може да включва разговори за брак, семейство, общ дом или други значими планове, които се използват за създаване на доверие и емоционална привързаност, без реалното намерение да бъдат осъществени.

Терминът често върви ръка за ръка с love bombing – прекомерно внимание и похвали в началото на връзката, които могат да създадат усещане за "магическа химия". Въпреки това, целта на future faking не винаги е умишлена манипулация. Понякога партньорът наистина вярва в думите си, но неспособността да се справи с реалната близост и ангажимент води до несъответствие между обещанията и действията.

Снимка: iStock

Още: Крахът на идеята: Децата заобикалят забраната за социалните мрежи, родителите им помагат

Защо приказното бъдеще се оказва неосъществимо?

Според психолозите това поведение може да бъде свързано със стиловете на привързаност, формирани в детството. Хора с избягваща привързаност често се страхуват от задушаваща близост, но в същото време копнеят за свързаност. Future faking им позволява да "държат" връзката, без да поемат реален ангажимент, като оставят другия партньор в състояние на обърканост.

Как да го разпознаете?

Още: Психотерапевт: Защо избираме партньори, които ни нараняват?

Експертите съветват да се наблюдават конкретни действия, а не само думи и обещания. Например:

Партньорът изпълнява ли малките и големи обещания?

Чувствате ли се спокойни и сигурни в присъствието му?

Чувствате ли се видени, разбрани и изслушани?

Снимка: iStock

Още: Поздрав с 600-годишна история: Думата "Hello", която не спира да се променя

"Единственият начин да разберете дали искате бъдеще с някого е чрез истинското опознаване – чрез повторни и разнообразни преживявания. Ако не сте имали възможност да преживеете конфликти, всъщност дори не познавате този човек", казва брачният терапевт Джули Менано.

Future faking е предупредителен сигнал във връзката – обещанията за красиво бъдеще могат да звучат като приказка, но без реални действия остават само илюзия. Истинската близост изисква време, доверие и готовност за реален ангажимент.

Източник: "Independent"

Още: Думата на 2025 година, която никой не разбира