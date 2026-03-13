4 златни правила за отглеждане на пищна красула

Красулата е прекрасно издръжливо растение и 4 правила от опитни градинари ще помогнат на вашето парично дърво да процъфтява - а това означава само едно.

Много хора не знаят, че крассулата или паричното дърво може да цъфти и какво всъщност означава това.

За да насърчите цъфтежа на крассулата, използвайте 4 правила на опитни градинари и една черта.

Още: Това хапче ще накара красулата да расте като луда

Красулата (Crassula ovata) е известна още като нефритено или парично дърво, а във фън шуй се смята за символ на щастие и благополучие. Според старите вярвания това растение носи просперитет в дома, където расте. Дори и да не вярвате в подобни тълкувания обаче, едно е сигурно - отглеждането на красула може да донесе голямо удоволствие и да разкраси всяко пространство.

Растението е известно с месестите си, лъскави листа, смята се за символ на богатство и финансов успех, а месестите му листа наподобяват монети и мнозина не знаят, че може да развива и нежни цветове.

И когато на паричното дърво се появи цвете, се смята, че можете да очаквате значително увеличение на доходите.

Ето няколко съвета от опитни любители на растения, които могат да помогнат на вашето парично дърво да процъфтява.

Още: Това растение ще донесе богатство в дома ви

Между другото, крассулата е много благодарно стайно растение и лесно за поддръжка. Като сукулент, тя толерира периодично пренебрегване, тъй като съхранява вода и хранителни вещества в дебелите си листа.

Това растение може да живее десетилетия и с течение на времето развива здрави стъбла и богата корона. Именно затова мнозина го смятат за идеалното растение за дома - не само заради символиката му, но и заради красивия му външен вид, който се вписва в почти всеки интериор.

В естествената си среда, в топлите и сухи райони на Южна Африка, крассулата развива малки, звездовидни бели или розови цветове. В домашни условия това се случва много по-рядко, така че много хора никога не виждат цъфтежа ѝ.

Въпреки това, с подходящи условия е възможно да се насърчи цъфтежът на растението. Най-често това се случва в края на зимата или началото на пролетта, когато условията са по-близки до тези на естествената му среда.

Още: Как да активирате красулата, за да привлечете пари

Като за начало, бъдете търпеливи.

Преди да се опитате да насърчите цъфтежа, е важно да знаете, че младите растения не цъфтят. Красулата трябва да достигне определена възраст, за да развие цветове.

Най-често цъфтят растения, които са на поне четири години, а те обикновено цъфтят от 5 до 10-годишна възраст - затова търпението е едно от най-важните условия.

1. Избягвайте висока влажност

Още: Полейте красулата с този отпадък и ще расте като луда

Паричното дърво произхожда от сухи и топли райони, така че не обича висока влажност на въздуха. Най-добре е саксията да се постави в най-сухата част на апартамента.

Препоръчително е също така да държите растението далеч от кухнята и банята, където въздухът често е по-влажен.

2. Поливайте умерено

Както повечето сукуленти , крассулата не обича често поливане. Листата ѝ задържат вода, така че прекомерната влага може дори да ѝ навреди.

Още: Как да се грижите правилно за дървото на парите - ще ви се отблагодари с изобилие

Поливайте го пестеливо - около веднъж на две седмици и само когато почвата в саксията е напълно суха.

3. Осигурете достатъчно светлина

Красулата обича светлината. Ако я държите в по-тъмна част на стаята, е малко вероятно някога да цъфти.

Най-доброто място за това растение е близо до прозорец с южно изложение. През горещите летни дни източната или западната страна може да са по-подходящи за него, за да се избегне прякото и твърде силно слънце.

Още: Талисман за къщата: Внесете тези растения в дома си и ще го напълните с късмет и изобилие

4. Осигурете ѝ малко прохлада.

Въпреки че е топлолюбиво растение, кратък период на по-ниски температури може да насърчи цъфтежа. През зимата е добре да го преместите в малко по-хладно помещение.

Температура от около 16 до 17°C може да бъде сигнал за растението да започне процеса на образуване на цвят.