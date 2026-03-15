Спорт:

Арда Гюлер наниза умопомрачителен гол, за който цял свят говори, при разгром на Реал Мадрид (ВИДЕО)

15 март 2026, 11:31 часа 501 прочитания 0 коментара
Турският вундеркинд Арда Гюлер за пореден път засвидетелства огромния си талант! 21-годишният халф влезе от скамейката в двубоя на своя Реал Мадрид срещу Елче и реализира фантастично попадение зад центъра в 89-ата минута. Голът определено ще е кандидат за наградата "Пушкаш". Иначе в мача от 28-ия кръг на Ла Лига "кралете" надвиха Еле с 4:1 и се доближиха до водача в класирането Барселона.

Реал Мадрид разгроми Елче

Попадения на Антонио Рюдигер и Федерико Валверде в последните шест минути от първата част осигуриха сериозна преднина в полза на столичани, които след три дни отново играят срещу Манчестър Сити в елиминациите на Шампионската лига. Уругвайският халф Валверде реализира хеттрик за успеха над "гражданите" по-рано през седмицата.

След почивката "белите" продължиха да бъдат по-активният отбор на терена. В 66-ата минута Дийн Хаусен покачи резултата на 3:0. Автогол на Мануел Ибаниес пет минути преди края на редовното време не можеше да помрачи радостта на Реал Мадрид. Столичани достигнаха до ново попадение чрез Арда Гюлер в 89-ата минута. Турският полузащитник видя излезлия напред вратар на гостите Матиас Дитуро и с шут зад центъра го прехвърли.

Джем Юмеров Отговорен редактор
Реал Мадрид Елче Ла лига Арда Гюлер
