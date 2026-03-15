Алан Дзабиев спечели единствения медал за България на Европейското по борба до 23 години

Алан Дзабиев спечели първия и единствен медал за България на Европейското първенство по борба за мъже и жени до 23 години в Зренянин. Родният представител надви Себастиан Вархол в малкия финал на категория до 130 кг класически стил. Ден по-рано Дзабиев загуби срещу финалиста Ласло Дарабос, но днес се реваншира с две победи. В сутрешната сесия българският национал се наложи с 8:0 срещу чеха Артур Саркисян само за 1:33 минути.

Впоследствие Алан Дзабиевпобеди Вархол с 1:1 по критерий за бронзовото отличие. Това е първи и последен медал за България на еврошампионата, след като Борислав Кирилов (60 кг), Веселин Манев (67), Димитър Георгиев (72), Мартин Шишеков (82) и Калоян Иванов (97) отпаднаха рано в категориите си. През 2025 България отново завърши турнира само с един медалист и го направи отново в тежката категория, но в свободен стил. Шампион на 125 кг стана Георги Иванов.

Междувременно на 13 март 2026 г. се проведе заседание на Управителния съвет на Българската федерация по борба. В рамките на заседанието бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с управлението и развитието на българската борба, както и организационни решения за предстоящия спортен календар. Като част от дневния ред членовете на Управителния съвет единодушно избраха Белчо Горанов за генерален секретар на Българската федерация по борба.

