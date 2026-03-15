Алкарас е аут! Ясен е финалът на Индиан Уелс

15 март 2026, 12:40 часа 283 прочитания 0 коментара
Алкарас е аут! Ясен е финалът на Индиан Уелс

Карлос Алкарас отпадна на полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 на твърда настилка в Индиан Уелс, САЩ. Шампионът от 2023 и 2024 година загуби с 3:6, 6:7 (3) срещу Даниил Медведев, който прекъсна серията от 16 поредни победи за лидера в световната ранглиста.

Руснакът, който се намира на 11-та позиция в класацията на АТП, направи пробив и поведе с 3:1 в първия сет, след което задържа подаването си. Във втората част играта вървеше равностойно, а при 5:4 в своя полза Алкарас пропусна две точки да спечели началния удар на своя съперник и да се върне в двубоя.

При последвалия тайбрек Даниил Медведев направи шест поредни точки и се поздрави с краен успех в срещата след час и 38 минути на корта. Руският тенисист взе реванш за пораженията си срещу Карлос Алкарас на финалите в Индиан Уелс през 2023 и 2024 година, постигайки трети успех в общо девет двубоя срещу испанеца.

На финала Медведев ще играе срещу Яник Синер. Поставеният под номер 2 в схемата италианец победи с 6:2, 6:4 Александър Зверев. Синер на три пъти спечели подаването на четвъртия в схемата германеца и приключи двубоя от първата си възможност след час и 23 минути на корта. 24-годишният фаворит за титлата все още не е губил сет по време на турнира в Калифорния.

Яник Синер, който спечели точки при седем от осемте си излизания на мрежата, ще опита да триумфира с първи шампионски трофей от Индиан Уелс.  Италианският тенисист има 8 победи в 15 двубоя срещу Даниил Медведев.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Мастърс Индиън Уелс Александър Зверев Яник Синер Карлос Алкарас Даниил Медведев
