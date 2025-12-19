Председателят на СЕМ: Следя с безпокойство казуса "Цънцарова"

Председателят на Съвета за електронни медии Симона Велева заяви, че с огромно внимание и тревога следи последните събития около журналистката Мария Цънцарова и предупреди за сериозни рискове за свободата на словото и демократичните принципи в България. "Свалянето на водещи или журналисти заради критичната им позиция към политици или обществени процеси е изключително опасна практика", подчерта тя, като посочи, че Европейският акт за свобода на медиите и Законът за радиото и телевизията ясно забраняват подобни действия.

"Свалянето на водещи заради критичност е вредно за демокрацията и е една от причините България да се намира толкова ниско в класациите за свобода на словото", каза Велева. Тя добави, че е необходима публична яснота и прозрачност по случая, особено в момент на засилено обществено напрежение: "Добре е мотивите да бъдат ясно заявени и да се разясни какво се случва, особено когато хиляди хора са на площада. Не трябва да се допуска спекулация и подмяна на истината." Още: "Време е за истинска промяна": Скри ли bTV чаша на Мария Цънцарова с послание към протеста? (СНИМКИ)

"Не е обикновен кадрови въпрос"

В коментар под публикацията си Велева отбеляза: "Махането на водещ на сутрешен блок не е обикновен кадрови въпрос. Това е въпрос на отговорност, обществен интерес и има отношение към цялата гилдия. Едно лице от екрана задава тона на обществения разговор, повдига важните въпроси за всички нас и води този разговор. Това е и ценностен въпрос – къде стоим като демокрация." Още: Голяма промяна в bTV, ключов човек си тръгва

Ивайло Мирчев също изрази подкрепата си за Мария Цънцарова, като заяви, че институциите и медиите в страната са превзети и че подобни действия срещу журналисти застрашават основите на демократичния ред.