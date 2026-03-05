Задържаха служител от “Киберпрестъпност“ на ГДБОП

Служител на дирекция “Киберпрестъпност“ на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) е задържан за злоупотреба със служебно положение, съобщиха от МВР на сайта си. Експертът е постъпил на работа в главната дирекция през 2024 г.

В проверката и задържането са участвали служители от дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР и от ГДБОП.

За момента от МВР не дават повече коментари по случая.

