"Няма да изтеглям никакви песни отникъде": Трифонов с безскрупулен отговор от дивана към Ралица Асенова

"И няма да изтеглям никакви песни отникъде, както и няма да променя мнението си за педофилията" - с тези думи лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов отхвърли молбата на майката на загиналото 15-годишно дете на "Петрохан" Ралица Асенова да спре да използва личната й трагедия за политически цели.

Припомняме, че политическият цинизъм по темата доведе до там сценаристите и шоумените на ИТН да използват смъртта на Николай Златков в песен, която Слави Трифонов публикува на 4 март и за която написа, че е създадена, за да обясни "по негов начин" трагедията на "Петрохан - Околчица". По-рано в четвъртък Асенова написа: "Правя този пост, защото за съжаление се налага да защитя паметта на детето си за пореден път през изминалия месец! Слави Трифонов обръщам се към вас, защото с изключително възмущение разбрах, че сте създали песен, в която се използва трагедията отнела живота на нашите деца. Това се случва въпреки факта, че в първите дни след случилото се Вие публично направихте тежки внушения и обиди по адрес на убитите." Тя припомни, че наскоро в телевизията на Трифонов отново са били направени твърдения, които "дълбоко нараниха нас – семействата на загиналите. Днес си позволявате да създавате песен, използвайки смъртта на нашите деца. Що за нахалство?".

Наглост

В своята публикация обаче Трифонов нито се извини, нито си даде равносметка за стореното, а дори напротив:

"Дълбоко съчувствам на близките на загиналите в трагедията в Петрохан. Направил съм песен, защото така го чувствам и така го разбирам. В песента няма нито едно име и, обективно погледнато, тя е за всички опропастени и унищожени детски животи. В края на клипа на песента съм написал това, което мисля. И то е, че децата са като цветя. Не трябва да позволяваме на никого да ги мачка и трябва да ги пазим, защото те са толкова крехки", обяснява той.

В типичния си стил, шоуменът отново е ограничил възможността да се коментира под публикацията му, макар винаги да е уважавал мнението на "суверена".

Междувременно в публичното пространство вече се разпространява и петиция с искане да бъде свалена песента, написана на гърба на личната трагедия и смъртта на непълнолетното дете.

Хронологията

Иначе в своя текст още Асенова категорично забранява смъртта на сина ѝ и цялата трагедия с шест жертви да бъде използвана "по какъвто и да било начин – нито в песен, нито в политически или медийни внушения". Тя пише, че паметта на Ники няма как да бъде средство за придобиване на публичност, пропаганда на политическа основа или повод за медийни интерпретации.

"Затова настоявам песента да бъде незабавно премахната от публичното пространство, както и да бъде прекратено всякакво използване на смъртта на сина ми за каквито и да било цели. Тази граница, която поставям е човешка, морална и напълно оправдана", пише още Асенова.

Тя завършва своя призив с обръщение към медиите и институциите в България: "надявам се НАЙ-СЕТНЕ да проявят необходимата чувствителност и уважение към паметта на загиналите и към техните семейства, защото нарушаването на човешките права на убитите и на нас техните близки вече взима заплашителни размери!".

Припомняме, че вчера стана ясно, че Ралица Асенова отново не бе допусната да види тялото на сина си и да го погребе.

Песента на Слави Трифонов

На 4 март Трифонов публикува в своя Facebook линк към песента и написа следното: "Един от загиналите в случая "Петрохан" е дете. Момче на 15 години. Бях провокиран от факта, че дълго време голяма част от медиите го съобщаваха просто като труп, а не като един убит и унищожен, неизживян, млад живот!

В крайна сметка, всеки сам решава как да си обяснява или да обяснява случилото се. Аз реших по моя начин...

За този и за много други млади животи, загубени или пречупени, помолих Евгени и направихме песен, за да се помни и да не се забравя, че децата са като цветя. Трябва да ги пазим. Защото те са толкова крехки."

