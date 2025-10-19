Войната в Украйна:

19 октомври 2025, 22:30 часа 0 коментара
Описвана като "чудовище": Коя е зловещата муза на Салвадор Дали (СНИМКИ)

Зад почти всеки велик артист стои силна (и често противоречива) муза. Така е и със Салвадор Дали – майсторът на подсъзнанието и сюрреализма, който се влюбва до безумие в жена, описвана от мнозина като "чудовище". Историите за характера на Гала Дали оставят горчив вкус. Тя не е просто доминираща личност, белязана от собствени травми и обществени очаквания, по думите на мнозина, е била жесток и неприятен човек.

Поведението ѝ често излизало извън границите на социално допустимото: ако някой не ѝ допадне, плюела по него; ако била отегчена от разговора с него, гасила цигарата си върху ръката му. В парижките среди името ѝ се свързвало със „злоба“ и „демонични наклонности“. Известно е дори, че режисьорът Луис Бунюел веднъж се опитал да я удуши от отчаяние, а търговецът на изкуство Джон Ричардсън я описвал като „истинско отроче на дявола“, пише списание "Far Out".

Снимка: Getty Images

Някои твърдят, че Гала е най-неразбраната муза в историята на изкуството. Но дори опитите да бъде защитена се сблъскват с фактите – нейната мания по парите и славата е безспорна. Въпреки това младият и впечатляващ 24-годишен Дали се влюбва в нея от пръв поглед и тази любов само се засилва с годините. Самият художник твърдял, че тя е разпознала гения в него.

Зла и манипулативна фигура

Гала изоставя охолния си живот в Париж и съпруга си поетът Пол Елюар, за да заживее с Дали в Портлигат. Там тя се превръща в негова муза във всеки смисъл на думата – не просто модел, а движеща сила зад някои от най-значимите му произведения. Мнозина смятат, че именно тя е помогнала на Дали да се превърне в легендата, която познаваме днес.

С годините образът ѝ се превръща в този на зла и манипулативна фигура, която е променила Дали и го е направила „продажник“. Хората твърдели, че не могат да понасят присъствието ѝ заради рязкия ѝ характер и начина, по който говори с околните. Една от най-скандалните истории гласи, че преди дълго пътуване, за да не оставят домашния си заек сам, Гала го сготвила и поднесла на обяд. След като признала какво е направила, Дали бил отвратен, но тя обяснила постъпката си като „висш израз на любов“ – да погълне нещо, което обича толкова силно.

Снимка: Getty Images

Тези истории говорят достатъчно за характера ѝ. Но както често се случва с подобни противоречиви личности, прекаленото демонизиране заличава нюансите. Това не означава, че постъпките ѝ могат да бъдат оправдани, но те подтикват към въпроса защо е била такава. Не може да се отрече, че Гала има огромна заслуга за успеха на един от най-великите артисти на ХХ век. А ако погледнем към замъка им в Пубол, става ясно и нещо друго – зад демоните и ексцентричността се крие дълбоко чувство на празнота и липса, както в живота ѝ, така и в най-тъмните ъгли на съзнанието ѝ. 

