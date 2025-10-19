Какъв църковен празник е на 20 октомври и какво е забранено да се прави

Какво трябва и не трябва да се прави утре, 20 октомври

На 20 октомври според църковния календар православните християни почитат великомъченик Артемий Антиохийски. Ето какви са обичаите и забранитете, свързани с този църковен празник - какво трябва и не трябва да се прави утре, 20 октомври.

Църковен празник на 20 октомври

Артемий Антиохийски живял през четвърти век. Той служил като военен командир по време на управлението на император Константин Велики и след приключване на службата си отишъл в Египет. Там, за заслугите си, бил назначен за управител.

Но по-късно Юлиан Отстъпник се възкачил на императорския престол и започнал да преследва християните. Артемий, виждайки подобна несправедливост, не успял да замълчи и се обявил срещу императора. Заради това бил е заловен и измъчван дълго време. Мъчениците искали да го принудят да се отрече от християнството. Артемий останал непреклонен, затова е бил екзекутиран. Тялото на мъченика е било тайно пренесено в Константинопол - частица от мощите на светеца се съхранява в Киево-Печерската лавра.

Свети Артемий се смята за покровител на военните. На неговия празник е обичайно да се молим за здравето на военнослужещите и за бързото им и безопасно завръщане у дома, където и да се намират. Вярващите се молят и за здравето и щастието на близките си и помагат на нуждаещите се.

Денят традиционно се прекарва в домакински задължения, подготовка за зимата. Вярва се, че всичко, направено на този ден, ще издържи до пролетта. Затова на 20 октомври можете да започнете приготвянето на кисело зеле, да правите други зимни приготовления, да извършвате дребни ремонти и да поправяте стопански постройки.

На този православен празник Църквата се обявява срещу кавги, конфликти, осъждане, завист и алчност. Човек не бива да се обезсърчава или да отказва помощ. Свети Артемий е бил известен със състраданието си, така че на неговия празник е важно да проявяваме доброта и съпричастност към хората и животните.

Според народните вярвания, повишаването на глас сред хората е строго забранено на този празник - дори една груба дума може да причини траен раздор. Прекомерната радост и негативните мисли също трябва да се избягват на този ден - според Църквата не добре нито човек да изпада в крайно мрачни мисли, нито да се радва прекалено много.

