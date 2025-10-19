Шептящ ритуал преди Задушница: Как да усетите присъствието на любимите си хора на 1 ноември

Ритуалът с шепот за Задушница си струва да се извърши преди 1ви ноември, за да усетите присъствието на починалите си близки. След смъртта на близки, ние често изпитваме не само тъгата, свързана с траура, но и например съжаление, че не сме имали време да кажем нещо, да чуем нещо или просто да се сбогуваме. Магията обаче съществува именно за тази цел, позволявайки ни да се свържем с отвъдния живот и да усетим мистичната страна на напускането на този свят. Има различни признаци, че починалият се опитва да общува с нас. Има обаче и начини да усетим присъствието му. Ритуалът с шепот за Задушница ще ви помогне да се свържете с починалия си любим човек.

Кога се пада Архангелова Задушница

Тази година Архангелова задушница се пада на 1ви ноември – денят, в който се молим за душите на починалите ни близки. Името "Задушница" произлиза именно от значението на този ден – молим се "за душата". Отбелязва се в първата събота преди Архангеловден - защото събота е отредена за ден на покойниците.

Шептящ ритуал за Задушница

Предупреждението от починалия е нещо, което не бива да се пренебрегва. Напротив, струва си да направите всичко възможно, за да вземете тези знаци присърце и да научите колкото е възможно повече за това, за което вашият любим човек се опитва да ви каже. За да извършите шептящ ритуал за Задушници, ще ви трябват:

- бяла свещ

- купа с вода

- клонче розмарин и тамян

Как се прави?

За да извършите ритуала, налейте студена вода в купа. След това запалете свещ до нея и изгорете тамян с розмарин от него. Затворете очи и вдишайте ароматния дим, като едновременно се опитвате да се пренесете мислено в отвъдния живот. На глас изречете въпрос, който ви тревожи и на който искате отговор от вашия починал любим човек.

След това отворете очи. Изчакайте восъкът леко да се разтопи и след това изсипете малко върху водата – наблюдавайте формата, образувана на повърхността, и след това се опитайте да я интерпретирате. Тази форма ви дава подсказка и отговор на въпроса, който сте задали по-рано.

Струва си да се помни, че този ритуал работи изключително кратко време – само в нощта преди Архангелова Задушница. Така че не пропускайте шанса си да се свържете с някого, когото ви липсва.