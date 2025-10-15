След 360 години: Разкриха кое е "Момичето с перлената обеца" на Вермеер

Художникът Йоханес Вермеер работил основно за холандската семейна двойка Питер ван Рейвен и Мария де Кнайт, които са били част от радикална християнска секта - "Ремонстранс". Тяхната дъщеря на име Магдалена "най-вероятно" е момичето с перлената обица в прочутата маслена картина, казва Андрю Греъм-Диксън в интервю за Sunday Times преди излизането на неговата биография за Вермеер.

Картини вдъхновени от религиозни убеждения

Момичето е облечено като последователката на Исус - Мария Магдалена, и "се обръща с такава дълбочина на чувствата към Исус Христос", обяснява историкът.

Във филмовата адаптация от 2003 г. по романа на Трейси Шевалие, момичето е изиграно от Скарлет Йохансон и е представено като прислужница в дома на Вермеер. В този художествен разказ, далеч от истинската история, Йохансон играе персонаж, който вместо да е дъщеря на ван Рейвен (изигран от Том Уилкинсън), влиза в романтична връзка с него.

Всяка една от картините на Вермеер е вдъхновена от религиозните убеждения, на които е била посветена Мария де Кнайт и близките ѝ хора, сред които е бил и самият Вермеер, пише изследователят, цитиран от Daily Mail.

Според новата теория, образът в картината е символичен – Магдалена е представена като Мария Магдалена, обърната към Христос, което отразява духовните убеждения на колегианците – радикалната религиозна общност, към която са принадлежали покровителите на Вермеер.

Откритието хвърля нова светлина върху творчеството на холандския майстор, чиито картини почти изцяло се фокусират върху женски образи.