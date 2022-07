Пет филма, които трябва да гледате поне веднъж в живота си

Има някои филми, които трябва да гледате поне веднъж в своя живот. В тази статия ще изброим петте заглавия, които считаме, че са просто задължителни за всички. Вижте кои са те:

Добрият, лошият и грозният / Good, the Bad and the Ugly

Не е нужно да сте фенове на уестърните като жанр, за да оцените тази вечна класика от 1966-та година. Визията на режисьора Серджио Леоне е просто висш пилотаж в развитието на сюжет. Всеки детайл е изпипан до съвършенство, за да остави зрителя впечатлен. За времето си това е филм, който е дал тласък на жанра напред със своя размах, насилие и техника.

Батман: Черният рицар/ Batman: Тhe dark knight

Вторият филм от поредицата на Кристофър Нолан, който всъщност е последната голяма роля на Хийт Леджър е велико постижение на киното, което задава стандарти и до ден днешен. Еталонът за злодей, който Леджър задава в ролята на Жокера влезе в учебниците по актьорско майсторство. Всички актьори успяват да ангажират зрителите в сериозна емоционална връзка, но може би това, което заляга в основата на успеха е усилието на Жокера да покаже, че в дадената ситуация и най-големите герои могат да станат злодеи.

Трилогията на Властелинът на пръстените/ The Lord of the rings

Не разделяме филмите, защото те са част от една история. Поредицата от три филма заслужава да бъде изгледана от всеки човек, независимо дали той харесва фентъзи или е заклет почитател на книгите. Наградите и всички постижения, които този филм има са непоклатими през годините, а сцената в третия филм, в която рохимирите влизат в бой все още си остава най-епичната в историята на кино битките.

Модерни времена/ Modern Times

Един от прекрасните филми на Чарли Чаплин от 1936-та година, която показва как човекът се вписва в съвременното тогава общество с всички машини и иновации. Филмът е класика, която всеки човек трябва да види и представя много нови неща в жанра на комедията, които можем да видим в киното и до днес.

Кръстникът / The godfather

Сигурно през ден виждате цитати и снимки от този филм във Facebook. Въпреки, че лентата стана на 50 години скоро, това е филм, който представи на света талантливи актьори като Ал Пачино, Робърт де Ниро, Робърт Дювал и разбира се - великолепният Марлон Брандо. За жалост втората и третата част не достигнаха до успеха на първата, но си остават филмови класики. Всеки любител на киното трябва да гледа историята на фамилията Корлеоне. Този мафиотски филм е оферта, която не можете да откажете.