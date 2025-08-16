Стихотворение на деня, 17 август, от Радой Ралин

ЗавръщанеТи се връщаш сломен и стареещслед години пак в родния град.Продължава ли той да живееот предишната вяра съгрят? Пак дали той красиво загасваоня залез зад синия рид,притаил във рубинена ласкана града възрожденския вид? Пак дали са тъй тесни и крививсички улици с бял калдъръм,за да могат така да отбиватна каруците тежкия ритъм? Пак дали в тези къщи старинни,увенчани от тежки асми,има тъжни, добри домакинии свенливи работни моми? И за теб ли стои запазенедин дом със старинен уют?Наемателят нов ли погазина бащите красивия труд? С твойте близки отдавна си скъсал.По-добре се не срещай със тях!Ще почувстваш фалшиво гласа сии на спомена бързия крах. И защо ще се връщаш тогава?Пъден бил ли си? Кой ти е крив?И сърцето така заболява,че от болката ставаш щастлив.Радой Ралин