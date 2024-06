Плодът, който ви предпазва от слънчевите лъчи

Проучванията обаче не спират, когато става въпрос за нови открития, за да могат хората да се възползват максимално. Проучване, публикувано в Journal of the American Academy of Dermatology, доказва, че гроздето може да ви предпази от слънчевите лъчи.

Какво кара гроздето да има този ефект върху кожата ви?

Причината за това са полифенолите - голямо семейство естествени микроелементи, които осигуряват много ползи за здравето. Полифенолите се съдържат в широк спектър от плодове и зеленчуци, като ябълки, моркови, горски плодове и броколи. Много изследвания показват, че тези храни, тъй като съдържат много антиоксиданти и имат противовъзпалителни свойства, могат да предотвратят много заболявания.

Как полифенолите, съдържащи се в гроздето, ви предпазват от слънчевите лъчи?

Изследванията анализират до каква степен консумацията на грозде би повлияла на защитата от слънцето. Количеството, което участниците консумирали, било две чаши и половина, пълни с грозде. Участниците консумирали това количество всеки ден в продължение на 14 дни.

Когато са били изложени на слънчева светлина, е било забелязано, че те са имали много малко зачервявания в сравнение с тези, които не са консумирали грозде. Това накарало изследователите да заключат, че консумацията на грозде може да ви предпази от слънчевите лъчи.

Освен че ще се възползвате от тази нова тайна на красотата, ще имате и много други ползи за здравето. Тъй като гроздето е богато на антиоксиданти и хранителни вещества, то може да ви предпази от много заболявания. Редовната му консумация подобрява здравето на сърцето, полезно е за кръвоносните съдове и кожата.