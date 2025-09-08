Привличаш това, което си ти, а не това, което искаш!

Напоследък все повече хора пишат и говорят за закона на привличането. И как можем да привлечем всичко, което искаме, в живота си, защото ние сме творци, тези, които творят със собствената си воля.

Мисля обаче, че често забравяме факта, че волята е само един аспект от нашето същество, който е до голяма степен непознат дори за самите нас, просто поради факта, че не сме напълно осъзнати за него.

Сега, законът за привличането е един от неизменните закони на вселената и разбира се, че работи. Ние също сме творци и нашата реалност се променя всеки момент под влияние на промените в нас самите. Единственото нещо е, че не е нужно да осъзнаваме тези събития в себе си. Но вселената не прави разлика между нашите съзнателни и несъзнателни мисли и вярвания. И разбира се, тя действа в съответствие с тях. Несъзнателните вярвания и потиснатите емоции са причината, поради която, въпреки всички утвърждения и намерения, не привличаме в живота си партньора, когото бихме искали, или по-добра работа, повече пари... „Това, което излъчваш, го привличаш“ е точно твърдение, но ние излъчваме и от собственото си несъзнавано, не само от съзнателния си ум. Така че, ако сме пълни с горчивина и недоволство поради безработица, икономическа криза, грешна ценностна система и кой знае какво още... как можем да привлечем нежен, грижовен и стабилен партньор в живота си? Няма позитивно намерение, което да преодолее толкова много негативизъм!

Още: Какво всъщност ни казва човекът, който се оплаква?

Можем ли да направим нещо или сме напълно безсилни? Мисля, че най-важното е да приемем факта, че творим не само съзнателно, но и несъзнателно. И след това да се справим със себе си. Да внесем светлината на осъзнаването в мрака на нашето подсъзнание и бавно да започнем да се освобождаваме от емоционални блокажи и погрешни убеждения. Дори не е нужно да ги осъзнаваме всички, понякога е достатъчно да знаем, че в нас има негативни убеждения, които също влияят на изборите и живота ни. А приемането е първата стъпка към промяна.

Животът винаги ти връща това, което ти даваш.

Мъж и синът му се разхождали през гората.

Изведнъж момчето се спъва в камък и изкрещява:

Още: 5-те основни закона на кармата: На какво не бива да се противопоставяте?

„АААААААААААА!!!!!“

Планината отеква: „АААААААААААА!!!!!“

От любопитство той извика: „КОЙ СИ ТИ??“

Планината повтори: „КОЙ СИ ТИ??“

Още: Духовно послание за всяка зодия за 8 септември

Момчето се ядоса и извика: „СТРАХЛИВЕЦ!“

Гласът отговори: „СТРАХЛИВЕЦ!“

Момчето погледна баща си и попита:

„Татко, какво става?“

Още: Ако нараниш някой, бъди готов за това: Как работи най-старият закон на Земята

„Внимавай.“ – казал бащата.

Тогава бащата извикал: „ВЪЗХИЩАВАМ ТИ СЕ!“

Гласът отговорил: „ВЪЗХИЩАВАМ ТИ СЕ!“

Бащата казал: „КРАСИВ СИ!“

Още: Закони на метафизиката: Всичко, което ни се случва, е отражение на нашия вътрешен свят

И гласът повторил: „КРАСИВ СИ!“

Момчето стоеше изненадано, без да разбира какво се случва.

Баща му обясни: „Хората наричат ​​това ехо.“

Но всъщност е: „ЖИВОТ.“

Животът винаги ти връща това, което ти даваш.

Ако искаш повече любов, давай повече любов.

Ако искаш повече доброта, давай повече доброта.

Ако искаш разбиране, опитай се да разбереш другите.

Ако искаш хората да бъдат търпеливи с теб и да те уважават, тогава бъди търпелив с хората и ги уважавай.

Това правило важи за всеки аспект от живота...

Животът винаги ти връща това, което ти даваш! Ходът на живота ти не е съвпадение. Той е огледало на действията ти.