Пропуски в паметта? Тези трикове ще я изострят като бръснач

Пропуските в паметта са нормални и има някои прости стратегии, които можете да използвате, за да увеличите мозъчната си сила. Опитайте тези интелигентни стратегии за подобряване на паметта – и няколко промени в начина на живот, които така или иначе трябва да направите – за да ви помогнат да станете големият умник, какъвто винаги сте знаели, че можете да бъдете.

Тактики за подобряване на паметта

Обърнете внимание в момента

Основната причина, поради която не си спомняте къде сте паркирали колата си - вниманието ни е насочено другаде. Вниманието е необходима съставка – не можете да създадете спомен, ако не обръщате внимание къде сте оставили телефона си или името на човека.

Така че следващия път, когато се срещате с някой или паркирате в гараж, отделете малко време, за да си направите ментална бележка и обърнете внимание, за да дадете на мозъка си момент да регистрира случващото се.

Добавете емоция

Ако изпитвате някакво чувство към нещо – независимо дали е положително или отрицателно – е по-вероятно този спомен да се запечата в мозъка ви. Но не е задължително да сте впечатлени от съседите си, за да запомните имената им. Може да успеете да добавите емоция със свързан факт – например да свържете името на съседката си с факта, че обожавате градината ѝ.

Използвайте повече сензорна информация

За да запомните нещо, трябва да получите колкото се може повече информация. Използвайте въображението си, визуализирайте или прикачете интересни изображения. Може дори да опитате да нарисувате или запишете нещо, за да го запомните по-добре.

За да запомните къде сте оставили ключовете, можете да си го кажете на глас: „Оставям ключовете си на плота“. Винаги губите ключовете си? Можете да следвате горния съвет, като си напомняте на глас „Сложих ключовете си на плота“, за да помогнете на мозъка си да го забележи – или просто да създадете място за ключовете си и винаги, винаги да ги поставяте там.

Опитайте мнемоника и други подсказки за паметта

Възможно е все още да можете да запомните реда на планетите или нотите в гама благодарение на мнемонични изречения. Мнемоника като песни или акроними и други трикове за памет групират нещата, за да подобрят припомнянето и запаметяването на информация.

Създайте различни пътища към информацията

Нашите мозъци не са проектирани да запомнят добре собствени имена, заглавия на книги или филми. Ето защо вашият приятел може да ви препоръча предаване, а по-късно същия ден да не можете да си спомните какво е било то.

Собствените имена са нещо като задънени улици в мозъка. Само един път води до адреса на думата, която търсите – за разлика от нарицателните съществителни, които са на главните улици и имат много пътеки, водещи до тази дума. Трябва да извадите името от задънената улица и да го поставите на главна улица, като го свържете с други неща, които не са нарицателни съществителни.

Създаването на множество пътища към ключов факт може също да помогне за предпазване от най-лошите аспекти на болестта на Алцхаймер и други проблеми с паметта.

Упражнявайте фактите си

Практиката прави майстор. А преговарянето на ключови факти отново и отново – както всеки, който се е натъпкал за изпит с флаш карти, знае твърде добре – е чудесен начин за запомняне. Триковете за памет, които работят, включват интервално повторение и самотестване чрез припомняне на този факт няколко пъти на ден.

Подразделяне на информацията

Групирането или разделянето на големи количества информация на по-малки части може да ви помогне да превърнете нещо, което изглежда невъзможно – като запомнянето на 45-минутен разговор – в нещо, което е напълно осъществимо.

Опитай нещо ново

Мозъкът ви процъфтява от новостите, така че започването на ново хоби може да даде тласък на мозъка ви като цяло. Изучаването на нови неща изгражда и укрепва невронните пътища, създавайки по-голям мозък.

Фокусирайте се върху цялостното си здраве

Вашето психическо и физическо здраве са взаимосвързани, така че здравословното тяло и здравословният начин на живот могат да помогнат за подобряване на здравето на мозъка ви и да направят паметта ви по-остра. Нуждаем се от почивка, хранене и упражнения за правилен кръвоток към мозъка. Лошият сън, стресът, хранителният дефицит, някои лекарства и метаболитните заболявания могат да повлияят на паметта.