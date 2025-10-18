Растения енергийни вампири в дома ви

Имате ли растения енергийни вампири в дома си? Експертите по енергетика и фън шуй имат добри съвети.

Няма човек, който поне веднъж да не се е срещал с енергиен вампир - такъв, който просто го източва. Но знаете ли, че има растения , които са енергийни вампири?

Ето растенията, на които трябва да обърнете внимание, кои растения трябва да имате в дома си и кои трябва да изоставите, според гурутата на фън шуй и енергийните гурута.

Растения енергийни вампири - които крадат енергия

Михаила Платонов е автор на книгата „Вампири и донори на дома. Тайните на енергийната защита“, а в нея пише кои растения трябва да избягвате:

Орхидеята е особено опасна за къща, в която живеят нерешителни и слабохарактерни хора. За тях орхидеята работи като помпа, абсорбирайки енергията им - особено рано сутрин и през нощта.

Папратта е мощен енергиен вампир. За да се развива нормално, тя се нуждае от много енергия. Затова можете да я поставите на телевизора, така че да абсорбира цялата негативна енергия.

Кипарисът, макар и мощен пречиствател на въздуха, не се препоръчва за домове (някога е бил наричан дървото на смъртта).

Туята, подобно на кипариса, е растение вампир. Ако се постави в стаята, където прекарвате най-много време, може да ви умори.

Сухите цветя също са вампири, но в по-малка степен от изсъхналите. Като цяло мъртвата материя винаги привлича лоша енергия.

Важно е да се помни, че растенията не трябва да се поставят в спалните, защото през нощта те абсорбират кислород и отделят въглероден диоксид и отрицателна енергия.

Разбира се, не всички растения вампири са от категорията на тези, които трябва да се държат далеч от къщата. Например, папратите помагат на някои хора и могат да навредят на други. Всичко зависи от енергийната система на всеки човек

Растения, които абсорбират отрицателна енергия

Бегониите са растения, които абсорбират отрицателна енергия и са особено полезни за домове, където идват много хора. Те абсорбират цялата енергия като прахосмукачка и след известно време тя връща само положителна енергия в къщата.

Като отглеждат рози, хората прехвърлят излишната си енергия върху тях. Но за хората, които нямат достатъчно енергия, розите причиняват тревожност и раздразнителност. Розите не се разбират с котки, но се разбират с кучета.

Растения, които дават (а понякога не) енергия

Здравецът с червени или бели цветове има много силна положителна енергия. Достатъчно е да седнете до здравеца за 10-15 минути и ще се почувствате отпочинали и обновени.

Фикусът е полезно растение за човешката енергия - постига приятна атмосфера и благополучие в къщата, а раздразнението и гневът изчезват. Те имат успокояващ ефект върху раздразнителните хора, нежно, едва забележимо, успокоявайки агресията - важно е да се постави на място, където не получава пряка слънчева светлина.

Кактусът възстановява енергията и същевременно може да премахва негативната енергия. Може да се постави пред компютърен монитор, където абсорбира част от негативната енергия.

Теменужки - не понасят по-ниски енергии, преувеличени страсти или скандали в дома. Те също не понасят прекалено много фамилиарност, така че няма смисъл да галите кадифените им листа, защото се разстройват и разболяват. Те могат да балансират емоционалните състояния, но ни правят тъжни. Те са пречиствател на пространството.

Цикламенът внася ред в енергията на дома. Особено полезен е в домове, където живеят летаргични хора.

Азалиите поддържат енергията на доброто настроение в къщата, неутрализирайки егоистичната енергия. Те захранват хората със специална, творческа енергия.

Розмаринът премахва умората, страха, тревожността, паниката... Много е подходящ за възрастни хора и бременни жени. Облекчава раздразнителността.

Бонсай дърветата са полезни в домове, доминирани от духа на материализма, тъй като имат способността да отклоняват мислите от материалния свят към духовния. Те помагат на хората да възприемат финия свят, правят ги по-чувствителни, развиват интуицията, помагат им да се променят и това понякога е основният път към изцелението на тялото и духа.

Енергията на бонсая зависи от енергията на дървото: бор, лавър, череша, фикус ще ви захранват с енергията си, докато кипарисът или портокалът ще вземат вашата енергия, макар и не в същата степен, както дърветата с нормален размер.