Кои растения трябва да торите с оризова вода

Обикновено хората градинарстват, за да могат да готвят. Прясно набраните зеленчуци, ароматните билки и овощните дървета се превръщат във вкусни кухненски творения. Но от време на време е вярно и обратното. Вижте например ориза. Простото измиване и варене може да ви осигури литри естествен тор, който вашите растения ще харесат.

Това е така, защото оризовата вода е пълна с хранителни вещества като калий, фосфор, калций, желязо и азот, които растенията обичат. Добавянето на оризова вода към почвата може да помогне на растенията да растат по-енергично и може да насърчи абсорбцията на вода. Не само това, но е добре и да се насърчи здравословната бактериална активност в почвата, което значително улеснява достъпа на растенията до хранителни вещества. Не използвайте оризова вода всеки път, когато поливате. Ограничете поливането веднъж месечно, за да избегнете втвърдяване на почвата.

Има два вида оризова вода, която можете да приготвите по време на готвене: изплакната или варена. Това зависи изцяло от вас и от рецептата, която приготвяте. Ако дадено ястие изисква изплакване на ориза, за да се премахне нишестето, тази вода може да се използва за вашите растения. Просто измийте ориза както обикновено, като разтривате и разбърквате оризовите зърна между дланите си във водата. След това прецедете ориза и запазете течността, която трябва да изглежда мътна и бяла от нишестето. Ако вашата рецепта изисква да сварите и прецедите ориза, като пастата, тогава тази вода също може да се използва, стига да е несолена. И в двата случая можете да съхранявате оризовата вода в буркан или бутилка с пулверизатор, за да я използвате по-късно през седмицата. Трябва да я смесите с обикновена вода, когато я използвате, за да я направите по-малко концентрирана и да избегнете прекомерно торене, така че да не ви е необходимо много.

Змийски растения

Змийските растения (Dracaena trifasciata) са известни като лесни за поддръжка и лесни за начинаещи стайни растения. Те могат да издържат до четири седмици без вода и все пак да изглеждат здрави и буйни. Въпреки това, те ще оценят малко количество хранителни вещества от оризова вода от време на време. Правете това най-много веднъж на всеки две до четири седмици, защото змийските растения могат да страдат както от преполиване, така и от пренаторяване. Податливостта към гниене и преполиване е един от основните недостатъци на отглеждането на змийски растения .

Монстера

Оризовата вода може да ви помогне да поддържате растенията монстера (Monstera deliciosa) здрави . Тези растения са зашеметяващи, с големи лъскави листа, пронизани с големи дупки, които създават тяхната запазена марка. Те са сравнително спокойни и могат да се развиват добре дори при слаба светлина. Въпреки това, те обичат торене всеки месец или около това време, особено през пролетта и лятото. За да направите това по естествен начин и безплатно, използвайте оризова вода вместо закупен от магазина тор. За да избегнете прекомерно торене, смесете оризовата вода с малко обикновена вода преди поливане или пулверизиране.

Потос

Потос (Epipremnum aureum) е друго от онези популярни стайни растения, които обичат малко оризова вода от време на време. Тези растения трябва да се поливат бавно и на всеки една или две седмици, като торенето им може да им е от полза през цялата година. За най-добри резултати добавяйте оризова вода към режима си за поливане всеки месец или около това време, за да се грижите успешно за растенията потос и да им помогнете да процъфтяват.

Домати

Въпреки че обсъдихме много листни стайни растения, оризовата вода е чудесен стимулант за здравето на зеленчуковите градини. Доматите (Solanum lycopersicum), например, ще я обожават. Първо, тези растения обичат водата, така че няма да рискувате да ги преполивате, като използвате оризова вода като тор. Освен това, добавянето на нишесте към почвата на доматеното растение помага за укрепване на микробиома на растението, което разрохква почвата и помага на корените да абсорбират по-добре водата.

Пипер

Подобно на доматите, чушките (Capsicum spp.) ще растат по-здрави и по-силни, ако от време на време добавяте оризова вода към почвата им. И тук чушките ще оценят способността на оризовата вода да насърчава растежа на микробите в почвата, което може да помогне на растенията да станат по-силни, по-устойчиви на болести и като цяло по-здрави. Това ще помогне на растението да абсорбира вода, което е основен плюс, тъй като тези растения се нуждаят от много хидратация, когато активно произвеждат плодове.

Лилия на мира

Спатифилумите (Spathiphyllum spp.) са кралиците на драмата в градинарството. От ден на ден те могат да преминат от здрави и силни към увиснали и тъжни. Ако се затруднявате да се грижите за вашата спатифилум, помислете за добавяне на малко оризова вода към нейния живот. Благодарение на нишестетата и витамините във водата, те ще се възползват от обогатена почва. Това от своя страна ще помогне за укрепване и укрепване на кореновата система на вашето растение, което е ключово за това то да остане силно и с времето да цъфти с невероятни цветове.

Алое вера

Ако има едно нещо, от което алое вера се нуждае, това е азот. Той ще помогне на растението да развие известните си дълги и здрави листа. Оризовата вода помага за повишаване на концентрацията на азот в почвите и благодарение на това предимство, оризовата вода може да служи като тор. За целта можете да използвате вода, която сте запазили от изплакване на ориз, или вода, в която сте варили ориз. Просто се уверете, че е несолена - не искате случайно да внесете сол в почвата.