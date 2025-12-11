Как да дадете нов живот на старата почва

Ако сте прекарали сезона в грижи за вашите саксийни растения, знаете процедурата: трябва да ги поливате и подхранвате редовно. И, да не говорим, че има и междинна поддръжка, при която допълвате почвата или пресаждате растенията. Когато сезонът приключи, саксиите ви може вече да не съдържат процъфтяващи цветове, но това не означава, че работата е приключила.

Органичната материя в почвата създава здравословни условия за растеж, които могат да дадат силен старт на растенията през следващия сезон. Ако обаче не я съхранявате правилно, може да се наложи да я смените през пролетта и в крайна сметка да похарчите както почвата, така и пари. Само с няколко прости стъпки, включително отделяне на здравата почва от болния материал и запечатване на здравата почва в херметически затворени торби или контейнери, можете да я поддържате в добро състояние през зимата.

Вместо да изхвърляте старата си почва за саксии, можете да ѝ дадете нов живот през следващата година, като я разделите и опаковате правилно. Неправилното съхранение на почвата за саксии може да доведе до проблеми като развитие на мухъл или намалено качество на почвата. Въпреки че може да изглежда като досадно задължение, струва си да съхранявате почвата за градината си в контейнери внимателно през зимата, за да е готова за следващата пролет. По този начин можете да дадете на растенията си силен старт, без да харчите много за нова почва за саксии или да изхвърляте почвата, която ви е служила през целия сезон.

Отделете и съхранявайте здравата почва в херметически затворени контейнери

Не цялата почва трябва да се съхранява и използва повторно. Ако растение в един от вашите контейнери е показало признаци на болест или вредители през този сезон, най-безопасното нещо е да изхвърлите тази почва. Експертите препоръчват да се използва повторно само почвата, която е останала здрава. Проверката кои растения са били здрави първо улеснява отделянето на почвата за съхранение от почвата, която трябва да се изхвърли.

Видеоклип, споделен от Chicago Gardener в YouTube, показва, че този процес не е задължително да бъде сложен. Докато се подготвя за зимата, създателката изпразва саксиите в голям пластмасов контейнер и премахва всички вложки от саксии или големи коренови туфи. Тя изхвърля почвата от растенията с болести и признава, че почвата, която е останала здрава, може да се съхранява през зимата и да се използва отново през следващия сезон.

За да съхранявате почвата правилно, ще трябва да я прехвърлите в здрави торби или пластмасови контейнери с херметически затворени капаци. Уверете се, че са плътно затворени, за да не влизат влага и вредители. Съхранявайте контейнерите с почва на сухо и защитено място, като например гараж, навес, мазе или покрита веранда. Те трябва да се съхраняват на място, защитено от пряка слънчева светлина, за да се предпази почвата и контейнерите, тъй като слънчевата светлина може да разгради пластмасата и да повлияе на качеството на почвата.

Когато настъпи пролетта, е добра идея да проверите състоянието на почвата си, преди да я използвате повторно. Мухлясалата или неприятно миришеща почва трябва да се изхвърли. Ако почвата е изчерпана, вероятно ще трябва да я освежите с хранителни вещества или да я добавите към вашия „Направи си сам“ компост . С правилно съхранявана и преработена почва, можете да осигурите силен старт за нови растения и да се впуснете в следващия вегетационен период, знаейки, че упоритият ви труд не е отишъл напразно.