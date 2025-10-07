Само шепа хора имат тази кръвна група – знаете ли коя е тя?

Кръвта е жизненоважна течност, която ни обединява като хора, но и ни прави уникални чрез множеството си разновидности. Макар повечето хора да познават основните кръвни групи — A, B, AB и O — светът на кръвните типове е много по-богат и сложен.

Още: Смяната на времето наближава – 6 хитри начина да я преживеете без умора

В тази статия ще разгледаме кои са най-редките кръвни групи в света, какво ги прави толкова специални и защо познаването на собствената ви кръвна група може да бъде животоспасяващо.

Ако някога сте търсили в интернет най-рядката кръвна група, може да сте намерили повече въпроси, отколкото отговори. Краткият отговор: AB отрицателна е най-рядката от осемте основни кръвни групи. В световен мащаб, AB отрицателна е рядка кръвна група, въпреки че процентите могат да варират от 0,06 процента до 3 процента от населението на дадена страна.

Но истината е, че има десетки други кръвни групи, далеч по-редки от AB, и по-нови, дори по-редки, все още могат да бъдат открити. Преди да навлезем в тези супер редки кръвни групи, нека се отдръпнем и да видим от какво е съставена кръвта. Кръвта на всеки, независимо от вида, съдържа плазма. Суспендирани в плазмата са следните компоненти:

Още: Този лесен трик връща блясъка на златните бижута за минути

бели кръвни клетки, които се борят с инфекцията

тромбоцити, които подпомагат съсирването

червени кръвни клетки, които пренасят кислород в тялото и премахват въглеродния диоксид

На повърхността на червените кръвни клетки има протеини и захари, наречени антигени. Те служат като маркери за характеризиране на всеки тип клетка. Има четири основни антигена, които изграждат четирите основни кръвни групи. Те са известни като A, B, AB и O.

Кръвни групи А имат антиген А, кръвни групи В имат антиген В, а кръвни групи АВ имат както А, така и В антигени. Кръвните групи О обаче нямат нито А, нито В антигени. Тези кръвни групи A, B и O се класифицират допълнително като Rh положителни или Rh отрицателни. Rh, известен като резус, е друг протеин, който се намира на повърхността на червените кръвни клетки. Хората, които имат този Rh фактор върху червените си кръвни клетки, са Rh положителни. Тези, които не са, са Rh отрицателни.

Още: Пропуски в паметта? Тези трикове ще я изострят като бръснач

Този положителен или отрицателен атрибут разделя четирите основни кръвни групи на осем типа.

Познаването на вашата кръвна група е важно, защото това казва на медицинските специалисти коя кръв можете да получите, в случай че трябва да се подложите на кръвопреливане. Преливането на грешна кръвна група може да доведе до животозастрашаващ имунен отговор.

Хората с положителна кръвна група АВ се наричат „универсални реципиенти“, което означава, че могат да получават кръв от хора с всяка кръвна група (но могат да даряват само на хора с тяхната кръвна група). Хората с О отрицателна кръв се наричат „универсални донори“, тъй като тяхната кръвна група е съвместима с всички други кръвни групи (но те могат да получават само О отрицателна кръв). Хората с O положителна кръв могат да даряват на други положителни кръвни групи (като A положителна или AB положителна).

Още: Ако си търсите партньор, изберете десничар – ето 6 основателни причини

Хората с по-редки кръвни групи са изправени пред предизвикателства, когато става въпрос за кръвопреливане, тъй като намирането на съвместими донори по време на криза може да бъде трудно.

Най-редките кръвни групи

Възможно е някой да има пълна липса на Rh антигени. Тези хора имат кръвна група, наричана Rhnull. Открит е за първи път преди около 50 години при австралийски абориген и е изключително рядък – известно е, че по-малко от 50 души имат кръв Rhnull.

Rhnull понякога се нарича "златна кръв". Това е така, защото си струва теглото си в злато, поне в смисъл, че се смята за „универсална“ кръв, която всеки с редки видове кръв в Rh системата може да използва по време на криза. Но същността е, че хората с Rhnull кръв могат да получават кръв само от Rhnull донори.

Още: Забравете скъпите бои: Тази съставка прикрива сивата коса за минути

Има други видове кръв, които са толкова редки, ако не и по-редки, отколкото Rhnull. Към 2022 г. Международното дружество по кръвопреливане, научно общество, което насърчава изследването на кръвопреливането, признава 44 системи от кръвни групи, съдържащи 354 антигена на червените кръвни клетки.

Тези числа непрекъснато се променят, като към различните кръвногрупови системи се добавят нови антигени на кръвни групи и понякога антигените стават остарели въз основа на нови данни. Всичко това означава, че е донякъде невъзможно да се определи коя е най-рядката кръвна група от всички тях.

Още: Пъпът - изненадващи факти за тази малка част от тялото