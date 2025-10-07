Руската ПВО свали дрон върху охладителна кула в Нововоронежката АЕЦ (СНИМКА)

Украински дрон се е разбил в охладителната кула на един от енергоблоковете на Нововоронежката АЕЦ. Това съобщава "Росенергоатом", като от съобщението става ясно, че причината това да се случи е руската ПВО защита. По-точно - електронно заглушаване.

Именно с електронно заглушаване безпилотният летателен апарат е бил изваден от полета си, само че след въздействието на системата за заглушаване дронът е станал неуправляем и се е разбил в охладителната кула на шести енергоблок на централата. Няма пострадали, няма и щети, извън ясно видима следа от мястото, където се е разбил дронът.

Още: Руската тактика за пробив на украинската ПВО: Новостите напоследък

Случаят е от тази нощ. "​​Росенергоатом" уверява, че това не е повлияло на работата на енергоблоковете.

"Безопасната експлоатация на атомната електроцентрала е осигурена. Радиационният фон на промишлената площадка на Нововоронежката АЕЦ и прилежащата територия не се е променил и съответства на естествените нива. На мястото на инцидента са повикани правоохранителните органи. Инцидентът не е повлиял на работата на централата - в момента в Нововоронежката АЕЦ работят енергоблокове № 4, 5 и 6. Енергоблок № 7 е на планов ремонт от 4 октомври. Общата мощност е 2556 MW", се казва в изявлението.

Още: Гаси лампите: Взаимни руско-украински удари с дронове по Харков и Белгород (ВИДЕО)