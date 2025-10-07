Войната в Украйна:

Преговорите в Кайро: От "Хамас" поискаха гаранции за мир от Доналд Тръмп

07 октомври 2025, 23:45 часа 271 прочитания 0 коментара
Преговорите в Кайро: От "Хамас" поискаха гаранции за мир от Доналд Тръмп

Ръководителят на делегацията на "Хамас", която участва в преговорите в Египет за спиране на огъня в ивицата Газа, заяви, че палестинското движение иска американският президент Доналд Тръмп и посредниците да предоставят "гаранции", че войната в ивицата Газа "ще спре веднъж завинаги", предаде Франс прес. "Не се доверяваме на окупатора", каза Халил ал Хая в интервю за египетската телевизия "Ал Кахера нюз".

Още: Тръмп е оптимист за постигане на споразумение за мир в Газа

Той обвини Израел, че в хода на войната е нарушил две примирия. "Израелската окупация никога не си е спазвала обещанията. (…) Ето защо искаме реални гаранции от президента Тръмп и от посредниците", добави Ал Хая, цитиран от БТА.

Още: Две години след кървавата атака на "Хамас": Мирът в Ивицата Газа остава под въпрос

"Готови сме да работим за споразумение, което да сложи край на войната, да доведе до изтеглянето" на израелските войски от Газа и до "размяна" на заложници и затворници, каза още главният преговарящ от "Хамас".

Още: "Много е вероятно Тръмп да получи Нобеловата награда за мир": Преподавател в НБУ с прогноза

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Ивицата Газа Хамас война Израел мирен план Газа информация 2025
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес