08 октомври 2025, 05:55 часа 135 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 8 октомври 2025 г. Честито!

На 8 октомври 2025 г. имен ден  празнуват всички, които носят името Игнат, Пелагия и производните им. Преподобна Пелагия живяла в петия век. Родила се в Антиохия. Животът й е описан от илиополския дякон Яков, който я познавал лично. При строго постническо житие преподобна Пелагия блажено починала в своята килия – затвор на 8 откомври 461 година. На този ден църквата почита и Св. преподобномъченик Игнатий Старозагорски († 1814).

Имени дни през октомври 2025 г. 

Честит имен ден!  Нека от лицето ти никога не слиза усмивката, а в сърцето ти винаги да грее любовта! Ръцете ти да са пълни с радост, а очите ти да греят от щастие! 

***

Нека този ден ти донесе всичко, от което имаш нужда  - любов, приятели, пари и то остане с теб през всичките ти дни занапред! Весело празнуване!

***

Весело празнуване на имения ти ден! Винаги бъди засмян и уверен в себе си! Нека нищо не е в състояние да помрачи настроението ти, а всеки план да се осъществява с лекота!

***

Честит имен ден! Да имаш бистър ум, да се къпеш в пари и любов! Нека имаш най-верните приятели и най-сигурния успех! Не забравяй да благодариш на хората, които са ти помогнали! 

Имени дни 2025 г. 

Снимки: iStock

