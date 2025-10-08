Кой има имен ден днес, 8 октомври 2025 г. Честито!

На 8 октомври 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Игнат, Пелагия и производните им. Преподобна Пелагия живяла в петия век. Родила се в Антиохия. Животът й е описан от илиополския дякон Яков, който я познавал лично. При строго постническо житие преподобна Пелагия блажено починала в своята килия – затвор на 8 откомври 461 година. На този ден църквата почита и Св. преподобномъченик Игнатий Старозагорски († 1814).

