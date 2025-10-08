Войната в Украйна:

Нетаняху обеща да върне всички заложници от Газа

08 октомври 2025, 00:32 часа 135 прочитания 0 коментара
Нетаняху обеща да върне всички заложници от Газа

В послание по повод годишнината от атаката на „Хамас“ на 7 октомври израелският премиер Бенямин Нетаняху днес обеща да бъдат постигнати всички цели на войната в Газа, като се започне с освобождаването на заложниците, предаде Франс Прес.

Още: Преговорите в Кайро: От "Хамас" поискаха гаранции за мир от Доналд Тръмп

„Намираме се в съдбовен, решаващ момент. Ще продължим да действаме за постигането на всички цели на войната - връщането на всички отвлечени, елиминирането на управлението на „Хамас“ и гарантирането, че Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел“, се казва в изявление на Нетаняху, публикувано от канцеларията му.

Още: "Много близо сме до споразумение за Газа": Какво предвижда планът на Тръмп за Близкия изток? (ВИДЕО)

На фона на започналите вчера в Египет непреки преговори между израелското правителство и „Хамас“ за слагане на край на войната в Газа, изявлението на Нетаняху за „елиминирането на управлението на Хамас“ изглежда бележи промяна на позицията му в сравнение с неотдавнашни негови изявления, в които той поставяше за цел унищожаването на палестинското ислямистко движение, коментира АФП.

Още: След призива на Тръмп: И Израел ще освободи заложници

