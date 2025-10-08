Нетаняху обеща да върне всички заложници от Газа

В послание по повод годишнината от атаката на „Хамас“ на 7 октомври израелският премиер Бенямин Нетаняху днес обеща да бъдат постигнати всички цели на войната в Газа, като се започне с освобождаването на заложниците, предаде Франс Прес.

„Намираме се в съдбовен, решаващ момент. Ще продължим да действаме за постигането на всички цели на войната - връщането на всички отвлечени, елиминирането на управлението на „Хамас“ и гарантирането, че Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел“, се казва в изявление на Нетаняху, публикувано от канцеларията му.

На фона на започналите вчера в Египет непреки преговори между израелското правителство и „Хамас“ за слагане на край на войната в Газа, изявлението на Нетаняху за „елиминирането на управлението на Хамас“ изглежда бележи промяна на позицията му в сравнение с неотдавнашни негови изявления, в които той поставяше за цел унищожаването на палестинското ислямистко движение, коментира АФП.

