Арсенал вдига заплатата на още един основен играч

Един от ключовите играчи за Арсенал в последните години ще получава повече пари, разкри BBC. Давид Рая до момента взима около 100 000 паунда на седмица, но новото предложение на „артилеристите“ ще промени това. Договорът на 30-годишния вратар с клуба е до 2028 г., като това ще остане непроменено. Освен новата заплата Давид Рая получава и опция за удължаване на контракта с една година.

Давид Рая спечели „Златната ръкавица“ в два поредни сезона

Испанският страж прстигна на „Емирейтс“ от Брентфорд през лятото на 2023 г. Оттогава си спечели титулярно място в състава на Микел Артета и бетонира името си на поста между гредите. Той е неизменна част от стартовите 11 на Арсенал и оправдава доверието както с отборни постижения, така и с индивидуални награди. През сезон 23/24 той спечели „Златна ръкавица“ – приза за най-много запазени сухи мрежи през сезона във Висшата лига.

Давид Рая е допуснал само 3 гола в 7 мача от Висшата лига

През миналата кампания, 24/25, той повтори постижението си, като раздели наградата с вратаря на Нотингам Форест Матс Селс. От началото на този сезон до момента Рая е изиграл всички 7 мача на Арсенал във Висшата лига. В тези 7 мача Рая е допуснал само 3 гола и е запазил 4 сухи мрежи. Към днешна дата „артилеристите“ са водачи във временното класиране. Те имат 5 победи, 1 равен и 1 загуба на сметката си от началото на сезона и изглеждат като сериозни претенденти за титлата.

