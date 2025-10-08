Разкриха мисията на "тайния скаут" на ЦСКА, ясно е откъде ще купуват "армейците"

Новият скаут в екипа на ЦСКА – Пламен Гетов, който не бе официално обявен от ръководството, е гледал футболисти не само в Бразилия. Според колегите от "Тема Спорт" специалистът е бил пратен и в Аржентина, за да набелязва целите на "армейците" за зимната селекция. Преди дни бившият състезател на Спартак Плевен, Портимоненсе и Левски се е прибрал в България след близо месец командировка в Южна Америка.

Гетов е гледал играчи в Аржентина

Гетов е присъствал общо на 17 мача в двете страни, като вече е набелязал няколко играчи за предстоящата селекция на клуба от Борисовата градина. През зимната пауза и след края на сезона ЦСКА ще привлече футболисти от Южна Америка. Един от тях ще бъде крило, което да засили конкуренцията в състава на новия старши треньор Христо Янев.

ОЩЕ: Над 100 милиона лв. за заплати в Първа лига! Левски не е в топ 3, но с една уговорка

Преди месец и половина от Нюелс Олд Бойс бе закупен крайният защитник Анжело Мартино, а предстои "армейците" да вземат още един играч от родината на Лионел Меси. В следващите дни Гетов ще предостави своя доклад за извършената дейност. След Нова година той ще продължи със скаутските си мисии.

Както е известно, Пламен Гетов се завърна в ЦСКА след 37 години. Той носи червената фланелка през есента на 1988 г. Има 15 мача с 10 гола за "армейците" в шампионския сезон 1988/89. Носител е на титлата и с Левски през 1993 г. За последно бе ръководител в Левски Лом, а преди това изпълняваше ролята на спортен директор в Спартак Вн през 2024 г. Работил е в Лудогорец с шефа на скаутите в ЦСКА Методи Томанов.

ОЩЕ: Христо Янев отлепи ютията в ЦСКА, но ще успее ли да я вдигне високо?