08 октомври 2025, 00:03 часа 366 прочитания 0 коментара
Българските "кралици" нямат спирка и са №1 на Европейското по шахмат! Мъжете също не грешат

Националните отбори на България при мъжете и при жените постигнаха победи в третия кръг на Европейското отборно първенство по шахмат в Батуми. Дамите, които са актуалните №1 на Стария контиnент, надделяха с 2,5:1,5 точки над Швейцария и оглавяват класирането с максималните 6 мач-точки, заедно с Германия и Полша. При мъжете родният състав вече е с 4 мач-точки след победата си с 3:1 точки над Белгия.

Решителният успех в мача с швейцарките донесе Надя Тончева. На трета дъска с белите фигури състезателката на ШК "Левски" се наложи над Газал Хакимифард, което направи разликата в полза на българките. На останалите три дъски бяха фиксирани ремита. Антоанета Стефанова направи такова с белите с Александра Костенюк в сблъсък на две бивши световни шампионки, Нургюл Салимова завърши при същия резултат с черните фигури със София Хризлова, а също с черните реми направи и Виктория Радева срещу Ор Шатил.

Нургюл Салимова

При мъжете ветеранът и старши треньор на отбора Кирил Георгиев даде преднина на отбора с победа на четвърта дъска с черните фигури над Ленерт Ленертс, а точка на спора сложи Радослав Димитров, който на трета дъска отказа Игор Глек. На първа и втора дъска младите Мартин Петров и Момчил Петков завършиха ремита с Даниел Дарда и Сим Меревут, което бе достатъчно за втората поредна победа на българския състав.

Лидери в класирането при мъжете са отборите на Гърция и Сърбия с по 6 мач-точки. Четвъртият кръг от европейския отборен шампионат е в сряда.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Шахмат Антоанета Стефанова Нургюл Салимова европейско първенство по шахмат
