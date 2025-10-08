Най-известната полска медия е сигурна: България ще спре руския газ за Орбан и Унгария

България ще спре транзита на руски газ през своята територия за Унгария и Словакия през 2027 година. Европейският съюз обяви намерение да забрани вноса на руски газ от 2027 година, като амбициите са това да се случи дори по-рано. Унгария обаче не е склонна да търси нови доставчици или маршрути за доставка. Заемащото доста изгодни за руския диктатор Владимир Путин правителство на Виктор Орбан обяви, че няма да прекрати договора си с "Газпром".

Полското издание Rzeczpospolita, което е считано за най-цитираното и известно в страната, обаче смята, че България ще се съобрази с ЕС и ще спре транзита на руски газ по мрежата на "Турски поток". Що се отнася до транзита и факта, че "Газпром" е окупирал, то бившият директор на "Булгартрансгаз" Кирил Темелков даде разяснение, че това не е положение, което е безнадеждно - за транзит на друг газ - Още: Без руски газ по "Турски поток", но "Газпром" блокира тръбата за друг: Има как да разбием блокадата

"Скоро може да стане ясно, че въпреки проруската си позиция, Унгария и Словакия няма да получават газ от Русия. Последният тръбопровод, пренасящ газ до Унгария, е "Турски поток". Тръбата преминава през българска територия, която обяви, че ще спазва всички споразумения, постигнати в Брюксел. "Очаква се до 1 януари 2028 г. потреблението на руски газ в Европа да бъде напълно елиминирано. Като член на Европейския съюз, България ще приведе действията си в съответствие с европейското законодателство и политики, включително постепенното спиране на руския газ до края на 2027 година", каза пред Politico българският министър на енергетиката Жечо Станков" - на това обръща внимание Rzeczpospolita.

И още - полската медия посочва, че българският премиер Росен Желязков е казал същото, след като американският президент Доналд Тръмп пак открито призова Европа да спре да купува руски газ и петрол, по време на годишната среща на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. "Ще се присъединим към решението на ЕС незабавно да прекрати изпълнението на договорите за използване или транзит на руски природен газ", каза Желязков в кулоарите на срещата на върха в Ню Йорк.

Будапеща не чува

СНИМКА: БГНЕС

Изявлението на българите очевидно не бе разбрано. Унгарският външен министър Петер Сиярто изключи възможността за двойно прекъсване на доставките на руски газ в рамките на два дни. Той заяви, че няма физическа инфраструктура, която да позволи заместването на руските въглеводороди с други доставки: "Ние сме изолирани от морето. Би било чудесно, ако имахме достъп до морето, можехме да построим рафинерия или терминал за втечнен природен газ край морето и да получим достъп до целия световен пазар. Но това не е така".

В Европа обаче има и други държави без излаз на море, които отдавна са се сбогували с "Газпром". Например, съседите на Унгария, австрийците и чехите, разполагат с обширна газова инфраструктура, която би могла да се използва и от унгарци и словаци. От хърватска страна вече имаше на няколко пъти изявления, че Унгария може да ползва газовия терминал на Адриатическо море за доставки. Проблемът е, че управлението на Орбан не е направило нищо, за да се справи с този проблем от началото на войната в Украйна и се сети чак сега да действа - Още: Орбан се поддава на натиска да зареже Русия? Унгария подписа огромна сделка за втечнен газ

Експерти смятат, че стартирането на доставки на втечнен природен газ (LNG) или увеличаването на обема им чрез тръбопровод от Норвегия е напълно осъществимо. Станков също говори за това, отбелязвайки, че има достатъчно време за преминаване от съществуващите дългосрочни договори към други видове доставки на газ. Българският министър заяви, че в момента води разговори със съседите на България за организиране "от следващата година" на съвместни регионални търгове за закупуване на американски втечнен природен газ (LNG), който също ще бъде доставен от България.

Източник: Rzeczpospolita