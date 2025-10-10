Шиладжит: Хималайската тайна за жизненост и дълголетие

Шиладжит, понякога очарователно наричан „хималайски сълзи“ е сложно растително и минерално вещество, което се използва от хиляди години като естествено лекарство в традиционната китайска и индийска медицина, като Аюрведа.

Неговата продължаваща популярност днес се дължи главно на забележителните му лечебни свойства. Всъщност това ценно вещество заема много специално място в различни култури и в тази статия ще обясним защо!

Какви са ползите от шиладжит

В традиционната индийска медицина, Аюрведа, шиладжитът се счита за едно от малкото вещества, известни като „Расаяна“. На санскрит думата Расаяна може да се преведе като „път на същността“ или „регенериращ“. С основание шиладжитът се смята за мощно регенеративно средство, способно да забави стареенето и да подобри възможностите на тялото и ума.

Богатство на микроелементи

Шиладжитът, когато е с добро качество, съдържа повече от 85 минерала и микроелемента, които допринасят за оптималното функциониране на тялото и различните му системи. Сред елементите, присъстващи в добри количества в шиладжит, можем да споменем калция, който играе ключова роля в минерализацията на костите и зъбите, магнезия, който помага за намаляване на умората и поддържа нормалното функциониране на нервната система, и желязото, от съществено значение за транспорта и усвояването на кислород.

Подобрява жизнеността и повишава енергийните нива

В традиционната китайска медицина шиладжитът се счита за тоник, който укрепва Ци (жизнената енергия) и Дзин (жизнената есенция). По този начин той подобрява жизнеността и насърчава циркулацията на енергия в тялото. Твърди се също, че влияе върху енергийните нива чрез стимулиране на производството на АТФ и е отлично средство против умора.

Други приложения на шиладжит

В продължение на хиляди години шиладжитът се използва в Индия и Азия за лечение на различни заболявания, както в комбинация с други природни средства, така и самостоятелно. Някои от най-често срещаните му приложения включват:

Подпомагат функционирането на нервната и имунната системи;

Успокоява определени болки;

Облекчаване на урогенитални разстройства;

Лечение на сексуални дисфункции:

Подобряване на либидото и плодовитостта;

Подпомага когнитивните функции, подобрява паметта и психичното здраве;

Помощ при хормоналната регулация;

Намалете физическия и психологически стрес;

Борба с възпаленията и клетъчното окисление.

Какви са страничните ефекти на шиладжит

През първите няколко дни от лечението, шиладжит може да причини леки, временни храносмилателни проблеми при повечето хора, включително диария. Поради това хората с чревна свръхчувствителност или хронично възпалително заболяване на червата трябва да бъдат предпазливи.

Поради ефектите на шиладжит върху тялото, някои ситуации изискват търсене на медицинска помощ преди започване на лечение.

Жени и деца

Като цяло и като предпазна мярка, шиладжит не се препоръчва за деца, бременни и кърмещи жени.

Проблеми с бъбреците и пристъпи на подагра

Шиладжит може да повлияе на нивата на креатинина, кръвните клетки и хемоглобина. Може също да повлияе на нивата на пикочната киселина. Поради тези причини, хората с бъбречна недостатъчност или подагра в идеалния случай трябва да потърсят медицинска помощ, преди да започнат режим с шиладжит.

Хемохроматоза

Поради съдържанието на желязо, шиладжитът може да представлява проблем за хора, страдащи от хемохроматоза, състояние, характеризиращо се с прекомерно усвояване на желязо от червата и натрупването му в различни органи. По подобен начин е най-добре да се потърси медицинска помощ, преди да се приема добавка с шиладжит.

Мнението на експерта Леа Зубирия, диетолог-нутриционист

Шиладжитът е древно лекарство, което е едновременно уникално и изключително ценно. Използван в продължение на хиляди години, многобройните му ползи са широко описани в древни текстове.

Въпреки това, както при повечето лекарства от този тип, има сериозна липса на научни изследвания, които биха потвърдили някои от ползите от шиладжит. Тъй като ефективността му зависи от качеството му, е важно да се обърне голямо внимание на това при покупка.

Накрая, не забравяйте, че употребата на шиладжит може да подпомогне нормалното функциониране на организма, но не бива да замества съвета на здравен специалист.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.