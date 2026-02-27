Скандинавската тайна срещу депресията – 3 ритуала, които ще подобрят настроението ви

Лесно да се почувствате потиснати когато премине еуфорията около празниците и времето е все така студено и мрачно. Добрата новина е, че наближава пролетта, а времето става малко по-светло. Но въпреки че пролетта е на хоризонта, все още има доста студ.

За да се справим с мрачните мисли, можем да почерпим вдъхновение от скандинавските традиции, така ще извлечем максимума от уютния сезон. Скандинавските зими са известни със студените си и често тъмни дни, тъй като слънцето се показва само за няколко часа на ден. Въпреки това, скандинавците са известни с това, че са невероятно щастливи и приемат по-студеното време като време за създаване на специални моменти и за излизане сред природата, вместо да се крият от нея.

Въпреки че някои от тези практики, са станали по-широко известни, Клее Бийн, терапевт по соматична травма, подчертава, че тези практики не са за показност. „Те регулират и подхранват“, казва тя. „И това често е, което хората наистина копнеят през късната зима.“

Хюге

Произнасяна „ху-га“, тази дума произхожда от Норвегия, но оттогава е придобила популярност в други скандинавски страни, а и не само, и по същество се превежда като „зимен уют“. Д-р Крис Мосуник, казва, че hygge не е задължително да бъде сложно: „Всъщност е точно обратното. Наслаждаването на прости неща тук и сега е основен стълб на hygge.“

Постигането на hygge може да бъде толкова лесно, колкото запалването на няколко свещи, докато следобедната светлина намалява, и сгушването под пухкави одеяла, докато се наслаждавате на топла напитка. Това прави зимните вечери да се усещат по-целенасочени и е идеално за „gluggavedur“ време – или време, което изглежда привлекателно отвътре, но е неприятно да си в него. Д-р Мосунич споделя, че прости неща като четене на книга, слушане на успокояваща музика или избор на топла, слаба светлина са начини за практикуване на hygge.

Начини за създаване на hygge у дома:

Палете свещи, когато се стъмни

Загрейте вода в чайник след вечеря (за да е лесно да си приготвите топла напитка)

Усилете отоплението

Фрилуфтслив

В цяла Скандинавия хората практикуват норвежкия принцип friluftsliv , който се превежда като „живот на открито“. По същество това е въплъщение на скандинавската философия, че „няма такова нещо като лошо време, има само лоши дрехи“.

Въпреки студа, скандинавците вярват в живот, фокусиран върху природата, като се грижат децата им да излизат навън при всякакви метеорологични условия. Friluftsliv „обхваща по-широката идея за свързване с природата чрез излизане навън и занимания с дейности на открито, независимо от времето“, казва д-р Мосуник.

Уитни Греъм, основател и практикуващ в Wellness Center, обяснява, че „нежното излагане на студ, съчетано с постоянно движение, стабилизира нервната система, подобрява кръвообращението и изостря умствената яснота“.

Ето няколко начина да включите фрилуфтслив в ежедневието си:

Изпийте сутрешното си кафе навън

Опаковайте се и изведете децата или кучето навън да играят

Разходете се

Фика

Скандинавската традиция фика произхожда от Швеция и по същество означава почивка през деня, за да се насладите на закуски, топли напитки и разговори. Това е олицетворение на един спокоен ден.

Въпреки че английският превод всъщност означава „кафе почивка“, Греъм обяснява, че има много повече от това. „Фика е по-малко за кафе и повече за ритъм, вградена пауза през най-активната част от деня“, казва тя. „Вземането на осъзната почивка запазва енергията и помага за предотвратяване на умора и прегаряне, които са особено често срещани през зимните месеци.“ Фика насърчава момент на тишина, възможност да се забави темпото и да се съсредоточи върху отпиването на кафе и отпускането в споделен момент.

Начини за насърчаване на фика:

Сварете си прясно кафе или чай следобед

Изключете технологиите, за да насърчите разговора

Подредете чиния с лакомства, за да съберете хората заедно.

