Радар за икономика: Най-важните новини на 02 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 02 юни 2026 г.

Готви се ново поскъпване на тока и парното: Предложенията на КЕВР за отделните дружества

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложи цената на тока за бита да поскъпне средно с 3 на сто от 1 юли. Предложенията на работната група на енергийния регулатор за периода 1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г. са за следните повишения: "Електрохолд Продажби“ ЕАД - 3,11 на сто, "ЕВН България Електроснабдяване“ EАД - 3,24 процента,"„ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД - 2,38 на сто, "ЕСП Златни Пясъци“ ООД - 5,80 процента.

Още: Готви се ново поскъпване на тока и парното: Предложенията на КЕВР за отделните дружества

Продължава да расте: Бюджетният дефицит скочи до 2,5 млрд. евро

Бюджетен дефицит от 2,5 млрд. евро на касова основа към края на май, което представлява 2 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП), очаква Министерството на финансите според предварителните данни и оценки. Бюджетният дефицит към края на април възлизаше на 1,761 млрд. евро или 1,4 на сто от БВП. А към май 2025 г. бе отчетен дефицит в размер на 1,3 млрд. евро (1,1 на сто от БВП). Продължава да расте: Бюджетният дефицит скочи до 2,5 млрд. евро

Управляващите засега дадоха задна за увеличаването на дълга

Управляващите от "Прогресивна България" направиха крачка назад и оттегли предложението за увеличение на тавана на държавния дълг с до 3,8 млрд. евро. Решението беше обявено по време на заседание на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси след остри критики от страна на опозицията и предупреждение за сезиране на Конституционния съд.

Още: Управляващите засега дадоха задна за увеличаването на дълга

Невиждана от 32 месеца: България продължава да е страната с най-висока инфлация в еврозоната

В България инфлацията през май нараства с 6,3 на сто на годишна база, според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ). Това сочат най-новите предварителни данни на Евростат за динамиката на потребителските цени в еврозоната. Така България остава страната с най-висока инфлация в еврозоната, а резултатът е най-големият темп на растеж на потребителските цени у нас от септември 2023 г. Невиждана от 32 месеца: България продължава да е страната с най-висока инфлация в еврозоната

По-нисък растеж и по-висока инфлация: Прогноза от БАН за българската икономика

В следващите две години за българската икономика се очертава стагфлационна конфигурация – по-нисък растеж, по-висока инфлация и по-слаба фискална и външна позиция. Това се посочва редовния годишен доклад: "Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания“ на Института за икономически изследвания (ИИИ) при Българската академия на науките. Той представя прогнозни оценки за икономическото развитие у нас в средносрочен план до 2028 г.

По-нисък растеж и по-висока инфлация: Прогноза от БАН за българската икономика