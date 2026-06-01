Ивайло Калфин: Всеки нов в политиката се оправдава с предишните

Остават броени дни до доклада на Европейската комисия, от който зависи дали България ще успее да покрие изискванията за бюджетен дефицит до 3%. По темата коментар направи изпълнителният директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд Ивайло Калфин. На въпрос дали в рамките на месец България може да представи бюджет с дефицит до 3%, Калфин отговори: „Теоретично всичко е възможно, само че политически не е толкова възможно.“

Той посочи, че трябва да се изчака какво ще предложи правителството. „Тези мерки, които бяха обявени, надали ще му спестят нови средства. Освен това, има разходи, които трябва да се правят, свързани с изпълнение на европейски проекти, ако искаме да си вземем парите след това обратно. И затова и стана въпрос за увеличаване на дълга“, каза Калфин.

Още: "Лъгали са, за да влезем в Еврозоната": ЕК наказва България за прекомерен дефицит, разкри премиерът Радев

По думите му до края на годината бюджетът ще остане непълен. „До края на тази година така или иначе ще бъде един, да го кажем, куц бюджет. Това не е пълен бюджет, не е нормален бюджет за половин година да се приеме. Още повече с вече наследена тежест, не само от началото на годината, а от минали години“, категоричен е Калфин.

Коментирайки твърденията за тежкото наследство от предходните управления, Калфин заяви: „Всеки нов, който дойде и в политиката включително, се оправдава с предишните. Това сме го гледали, колкото пъти се смени властта в България“.

Според него истинският проблем е липсата на стабилно управление през последните години. „Това, което е лошо, е, че 5 години България нямаше стабилно правителство. Никой не мислеше за 3-4 години, 5 години напред. Затова се приемаха закони от парламента, които бяха – дайте да се харесваме на някоя група“, заяви Калфин.

Още: Радев нареди на областните управители да реагират по-бързо при бедствия

По отношение на мерките за ограничаване на разходите Калфин коментира, че намаляването на партийните субсидии няма да има сериозен финансов ефект. „Това няма да има голям фискален ефект голям, ще има по-скоро сигнал, политически ефект, че партиите самите те стягат коланите“, обясни той.

Ивайло Калфин засегна и темата за майчинството, като подчерта, че разговорът трябва да се води не през призмата на бюджетните икономии. „Тази тема трябва да се говори, но не от гледна точка на бюджетните разходи и на спестяването на пари“, обясни той.

Още: Ще се самоспаси ли съдебната власт като барон Мюнхаузен: Иван Костов усеща крах на кабинета "Радев"

Според него България има най-дългото майчинство в Европейския съюз. „Трябва да се погледне през призмата на перспективите на една млада жена да се развива в кариерата си, да работи, или другото е да остане вкъщи, след като пораснат малко децата, да загуби всякакви шансове за развитие“, каза още Калфин.

Калфин отбеляза, че за да бъде възможен подобен избор, са необходими качествени публични услуги. „Това нещо, за да се случи, трябва да има публични услуги, които да поемат тези грижи. И тук не става просто само за гледане на деца, става въпрос за гледане на възрастни хора“, категоричен бе той.

По отношение на административната реформа Калфин посочи, че всяко ново правителство започва с обещания за съкращаване на администрацията. „Винаги министърът на финансите обявява 10% съкращение на администрацията. Тя така или иначе расте постепенно, откриват се нови структури“, каза Калфин.

Още: Калфин за новия кабинет: Ако има задкулисни договорки, те много бързо ще излязат наяве

Той обърна внимание на думите на премиера, че водещ критерий трябва да бъде качеството на услугите. „Не бюджетният ефект на съкращението на администрацията, а ефектът с подобряване на качеството на административната услуга. Ако това нещо се случи, това действително е много добре да се направи.“

Калфин призова реформата да не се измерва единствено чрез броя на съкратените служители. „Направете една административна реформа, която не да е свързана с това да уволним повече хора, а да подобрим обществените услуги“, апелира той.

Коментирайки данните за инфлацията, която по предварителни оценки достига 7% на годишна база през май, той заяви, че е рано да се търсят резултати от действията на кабинета. „Това правителство още не е имало време да приеме собствени мерки, които да се видят след това в икономиката“, припомни Калфин. По думите му основната причина за поскъпването са външни фактори. „Голямата причина за увеличаването на цените е свързана с войната в Иран и в Близкия изток.“

Калфин посочи, че според анализите най-ефективните мерки са насочени към хората с ниски доходи. „Най-добрите мерки са свързани с компенсиране на хората с ниски доходи. А не с хоризонтални мерки, като намаляваме акциза например на бензина“, каза той.

Калфин коментира и външнополитическата активност на премиера Румен Радев, като по отношение на идеята за отпадане на визите за САЩ срещу удължаване на престоя на американски военни самолети, той заяви: „По отношение на някакъв ултиматум със Съединените щати, това мисля, че не е сериозно. И никой не го е обявил за ултиматум“, каза той. Според него става въпрос за отправено искане, което засега не е получило положителен отговор. „Премиерът каза, че е поискал от американския президент отпадане на визите срещу оставането на военните самолети“, уточни бившият министър.

Още: "Да си намерят други локации": Радев премахва американските самолети от летище София

Калфин изрази надежда конфликтът в Иран да приключи възможно най-скоро. „Аз се надявам максимално бързо да приключи този конфликт в Иран. Така че трудно може да се говори за ултиматуми и за нещо подобно“, каза той.