Една от най-големите легенди на Ливърпул страда от рак - поднесе новината с чувство за хумор

Иконата на Ливърпул сър Кени Далглиш съобщи в социалните мрежи, че страда от раково заболяване. 75-годишният шотландец заяви, че се надява всичко да завърши с успешен край. Далглиш намери сили и да поднесе новината с чувство за хумор, като се пошегува, че лечението му върви добре - за разлика от използването на мобилния му телефон, чрез който неволно направи публикация, от която стана ясно, че страда от рак.

Кени Далглиш се бори с рак

"Както показа моята неволна публикация в социалните мрежи, в момента се лекувам от рак. За разлика от използването на мобилен телефон, лечението ми върви добре. В идеалния случай това щеше да остане лична информация, защото така трябва да бъде, но моите безполезни технологични умения ме принудиха. Благодаря на прекрасния медицински персонал, който прояви невероятна грижа и дискретност, не само за мен, но и за много, много други", написа Далглиш.

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Състезателната кариера на Далглиш преминава в два клуба - Селтик и Ливърпул, с които печели общо 10 титли, пет национални купи, пет купи на лигата и три пъти Купата на европейските шампиони. За националния отбор на Шотландия той има 102 мача и 30 гола. Като мениджър Далглиш води Ливърпул, Блекбърн Роувърс, Нюкасъл Юнайтед и Селтик.

С Ливърпул той печели три титли, като по време на първата от тях той все още е и действащ играч, а през сезон 1994/95 взима и Висшата лига с Блекбърн. Последният трофей в неговата богата визитка е Купата на Лигата, която взима през 2012 година по време на втория си мениджърски престой на "Анфийлд".

В понеделник друга легенда на британския футбол - Кевин Кийгън, съобщи, че се бори с рак в терминална фаза.

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