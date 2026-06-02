Депутат от ПБ: Хората не се чувстват защитени от закона в България

„Много хора не се чувстват защитени от закона в България“. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Нихал Юзерган в предаването „Лице в лице“ по bTV. Според нея най-важната задача е изграждането на независима съдебна система. „Ако няма правова държава, всичко останало в държавата куца“, каза депутатът.

По отношение на работата на управляващото мнозинство Юзерган отхвърли твърденията за авторитарен подход. „Ние досега не сме проявили признаци на авторитарност на мнозинството. Напротив, може да усетите от атмосферата в Народното събрание, че се възвръща културата на общуване“, заяви тя.

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По думите ѝ мнозинството няма комфортна ситуация въпреки големия брой депутати. „Имаме насреща си не пет, а вече шест опозиционни партии, които имат много сериозен парламентарен опит“, посочи Юзерган.

Тя коментира и темата за партийните субсидии и държавния дълг. „Намаляването на субсидиите е една от мерките, които ние предприемаме, за да помогнем за стабилизирането на икономиката“, каза тя.

Според нея държавата е изправена пред сериозни финансови предизвикателства. „В държавата имаме свръхдефицит и това налага тегленето на дълг от 4 милиарда“, заяви Юзерган.

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Разговорът премина към ситуацията в Кърджали и напрежението около кмета Ерол Мюмюн. Нихал Юзерган, която е израснала в града, определи като опасно използването на етническата тема. „Според мен това е изключително неуместно заиграване с етническата карта. И всъщност нищо не е застрашено, никакъв мир не е застрашен в страната“, каза тя.

По думите ѝ мюсюлманската общност не трябва да бъде използвана за политически цели. „Мюсюлманите не са крепостни селяни на един лидер. И те имат свободната воля да избират“, заяви депутатът.

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Тя коментира и случая с призоваването на кмета Ерол Мюмюн. „Една рутинна проверка, стандартна проверка, т.е. призовка за да бъдат дадени показания, едва ли не застрашава целия етнически мир в страната, което не е така“, каза Юзерган. Според нея, ако има съмнения за корупция, институциите трябва да извършат необходимите проверки. „Ако има корупционни схеми, те трябва да се разследват и органите на реда, на МВР и прокуратурата трябва да си свършат работата“, заяви тя.

Нихал Юзерган подчерта, че законът трябва да се прилага еднакво към всички граждани. „Всеки един от нас в Република България трябва да отговаря за своите дела“, каза тя.

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В края на разговора депутатът коментира отношенията между Турция и политическите процеси в България. „Турската държава не може да има отношение към една или друга партия и да се намесва във вътрешните работи на съседна страна“, заяви Юзерган.

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По думите ѝ разделението в ДПС е факт. „Това разделение се случи, да, така е. Защото една голяма част подкрепиха Пеевски, други останаха лоялни на Доган и на АПС“, каза тя. „Човекът, който раздели и партията, и общността, се нарича господин Делян Пеевски“, категорична бе Юзерган.

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