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Полша забранява мобилните телефони във всички начални училища

02 юни 2026, 22:22 часа 601 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Полша забранява мобилните телефони във всички начални училища

Полша планира да забрани мобилните телефони във всички начални училища в страната от началото на новата учебна година през септември, съгласно проектозакон, който полското правителство одобри днес, предаде ДПА, цитирана от БТА. Предложението, което сега ще бъде внесено за гласуване в парламента, трябва да влезе в сила на 1 септември 2026 г. В Полша началното образование обхваща обучението до осми клас.

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Планираният законопроект ще забрани използването на мобилни телефони и други устройства, способни да записват звук или видео, по време на учебни часове и междучасия. Забраната ще се отнася както за държавните, така и за частните училища, съобщи Министерството на образованието на Полша. Ще се допускат изключения, когато използването на телефон е необходимо за учебни цели, за подпомагане на учебния процес или по причини, свързани със здравето и безопасността, уточнява ДПА.

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Забрана Полша социални мрежи мобилни телефони
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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