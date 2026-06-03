Politico: Унгария оттегля ветото върху възстановяването на разходите на ЕС за оръжия за Украйна

Усилията на новото унгарско правителство за затопляне на отношенията с Брюксел биха могли да проправят пътя за възстановяване на милиарди евро военна помощ за Украйна, съобщава Politico. Изданието съобщи, че унгарският кабинет, воден от премиера Петер Мадяр, е отменил ветото си върху частичното възстановяване на разходите на страните от ЕС за оръжия, които те изпращат в Киев, слагайки край на двугодишната блокада, наложена от предишното правителство на Виктор Орбан.

Служител, присъстващ в залата по това време, каза пред изданието, че унгарският посланик в Комисията по политически въпроси и сигурност – органът на Съвета, който отговаря за политиката в областта на сигурността и отбраната, е обявил промяната в политиката в понеделник, 1 юни. В статията се добавя, че петима други дипломати от ЕС са потвърдили решението.

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Обяснява се, че Европейският механизъм за мир е извънбюджетен механизъм за финансиране от ЕС, който възстановява на държавите приблизително 40% от разходите за оръжия, които те изпращат на Украйна от собствените си запаси. Тъй като решенията относно Европейския фонд за мир се вземат с единодушие сред държавите членки, Унгария успя да блокира този механизъм в рамките на процеса на вземане на решения във външната политика на ЕС. Според изданието това е довело до просрочени задължения за възстановяване на разходи в размер на над 40 милиарда евро, което е разгневило големи страни донори като Германия и Холандия.

Освен това, Европейският съюз трябваше да намери други решения, за да осигури непрекъснатите доставки на жизненоважни оръжия и боеприпаси за Украйна по време на периода на максимална заплаха от руските войски. Изданието предполага, че промяната в позицията е част от по-широките усилия на Мадяр за възстановяване на отношенията с ЕС, НАТО и Украйна.

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Отбелязва се, че бившият унгарски премиер Виктор Орбан все повече е съгласувал външната политика на Унгария с позицията на Русия, което е разгневило съседите ѝ и е влошило отношенията ѝ с партньорите от ЕС поради постоянните пречки по отношение на Украйна. Той също така е влязъл в конфликт с ЕС по въпроси, свързани с върховенството на закона и корупцията.

Важно е да се отбележи, че в петък Унгария постигна споразумение с Европейската комисия за освобождаване на 16,4 милиарда евро от замразени средства от ЕС през следващите месеци. Освен това, Унгария започва преговори с Украйна относно правата на етническото унгарско малцинство в тази страна и прекрати противопоставянето си на заем от ЕС за Киев в размер на 90 милиарда евро. Страната също така посочи, че ще се откаже от дългогодишното си противопоставяне на стремежите на Украйна за членство в ЕС.

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„Премахването на ветото ще бъде положително за онези държави членки, които са оказали най-голяма подкрепа на Украйна. Сега те най-накрая ще получат някаква компенсация, което също така ще направи тежестта разпределена по-равномерно“, каза дипломат от ЕС, който пожела да остане анонимен.

След като ветото беше отменено, страните ще трябва да определят нови критерии за използване на средствата, включително дали да върнат възстановяването в националните бюджети или да го използват за допълнителна подкрепа за Украйна. Изданието добавя, че те ще трябва да решат и дали да запазят настоящия процент на възстановяване на разходите – около 40% от цената на оръжията – и как да рефинансират Европейския фонд за отбрана.

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Очаква се тези въпроси, свързани с Европейския механизъм за отбрана (EPF), да бъдат обсъдени на неформалната среща на министрите на отбраната на ЕС, която ще се проведе следващата седмица в Кипър. „Киев също е заинтересован тези средства да бъдат използвани за закупуване на допълнително оръжие“, се посочва в статията.