"Чуват се експлозии": Украйна удари склад за гориво в окупирания Шахтьорск (ВИДЕО)

Ударен е склад за гориво във временно окупирания град Шахтьорск в Донецка област, съобщава Телеграм канала NoelReports. Очевидци твърдят, че се чуват много експлозии.

Ukrainian drones have likely struck a fuel depot in occupied Shakhtarsk according to footage analysis. https://t.co/Lcgqn8EUCQ pic.twitter.com/exzPg5EXLg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 2, 2025

Според анализ на видеозаписи украински дронове вероятно са нанесли удар по склад за гориво в окупирания град Шахтьорск.