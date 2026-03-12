Бившите управляващи прокараха с трик предложението на Пеевски за Съвета за мир

След няколко неуспешни опита предложението на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски за задействане на процедурата по ратификация на споразумението за присъединяване на България към международната инициатива "Съвет за мир", лансирана от президента на САЩ Доналд Тръмп, все пак получи подкрепа в парламентарна комисия.

Първоначално текстовете трябваше да бъдат разгледани в комисията по външна политика, но заседанието там пропадна заради липса на кворум. Два поредни опита комисията да се събере в рамките на пленарния ден се оказаха неуспешни, след като част от парламентарните групи бойкотираха заседанието.

По-късно същия ден предложението беше пренасочено към комисията по отбрана, която беше свикана на извънредно заседание. Там кворум беше осигурен и проекторешението беше одобрено с гласовете на ГЕРБ, "ДПС - Ново начало" и "Има такъв народ". В заседанието участваха и заместник-председателите на комисията Атанас Зафиров от БСП и Джейхан Ибрямов от "Алианс за права и свободи", както и Николай Радулов от МЕЧ, което позволи да бъде осигурено необходимото присъствие за започване на заседанието. Зафиров и Ибрямов обаче не участваха в гласуването. Още: Пеевски опита да натисне парламента за Борда за мир на Тръмп

Въпреки че комисията по отбрана не е водеща по темата, приемането на проекторешението позволява то да бъде внесено за разглеждане в пленарната зала на парламента.

Как се стигна дотук?

Инициативата за ратификацията идва след като на 22 януари бившият премиер Росен Желязков подписа присъединяването на България към международната инициатива "Съвет за мир". Това се случи в момент, когато правителството му вече беше в оставка, без предварително обсъждане в Народното събрание или консултации с други институции.

За да стане България пълноправен участник в инициативата, споразумението трябва да бъде ратифицирано от парламента. До момента управляващото мнозинство не беше предприело такава стъпка, като от ГЕРБ първоначално смятаха въпросът да бъде оставен за следващия парламент.

Предложението на Пеевски

На 11 март обаче Делян Пеевски внесе проекторешение, с което настоява правителството на Андрей Гюров незабавно да внесе законопроект за ратификация на споразумението. В документа се предлага още след приемането му от Народното събрание министърът на външните работи да обнародва текста на споразумението в "Държавен вестник" в 15-дневен срок.

В мотивите към предложението се посочва, че участието на България в инициативата е важно, тъй като тя цели да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирни решения на конфликти в различни региони, включително в Газа.

Пеевски обвини служебното правителство, че бави ратификацията и по този начин отдалечава България от инициативата на "най-важния ѝ стратегически партньор". Още: Кабинетът "Желязков" е уведомил Тръмп, че България временно няма да спазва Устава на Съвета за мир

Предложението обаче предизвика остри политически реакции. От ПП-ДБ предупредиха, че подобна стъпка може да превърне България в "троянски кон в ЕС".

От БСП също обявиха, че няма да подкрепят ратификацията. Депутатът Габриел Вълков заяви, че участието в подобни формати не е начин за постигане на глобален мир и добави, че нито служебният кабинет, нито парламент с изтичащ мандат трябва да предприемат подобен геополитически ход.

Междувременно комисията по отбрана прие и законопроект на ГЕРБ за промени в Закона за социалното подпомагане, с който се предлага коледните и великденските добавки да бъдат уредени законово, вместо да се отпускат по решение на правителството в навечерието на празниците.