Топ послания за рожден ден, които ще накарат всеки да се усмихне

Написването на картичка за рожден ден на някого често е нещо, което се оставя за последния момент. Да измислите какво да напишете на картичка за рожден ден (или дори да знаете какво послание за рожден ден да публикувате в социалните мрежи) може да бъде също толкова трудно, колкото и да запомните самата дата.

Забавни съобщения за рожден ден

Остаряването е задължително — зрелостта е по избор.

Макар че никой ден не може да бъде толкова прекрасен, колкото времето, когато бяхме ти и аз [вмъкнете забавна история от детството тук] , надявам се рожденият ти ден да е всичко, което искаш, и дори повече.

За някой, който празнува важен рожден ден като 40, 50 или повече: Честит 25-ти рожден ден (На толкова години си, нали? Така си и мислех!)

За родител, ако имате братя и сестри: Честит рожден ден от любимото ви дете!

Честит рожден ден на единствения човек, който знае за времето, когато... [вмъкнете неудобна история/вътрешна шега, която само вие двамата разбирате].

Кратки и прости съобщения за рожден ден

Още една година по-възрастен, още една година по-добър. Честит рожден ден.

Честит рожден ден на някой, който заслужава най-хубавите неща, които животът може да предложи.

Няма никой, който да заслужава да бъде празнуван повече от теб.

Толкова се радвам, че си се родил/а.

Пожелавам ви ден, изпълнен с мир, релакс и радост.

Романтични съобщения за рожден ден

Надявам се, че днешният ден е толкова специален за теб, колкото си ти за мен.

Честит рожден ден на човека, който ме кара да се чувствам като най-щастливия човек на света всеки ден.

Всеки ден, но особено днес, съм благодарен, че се роди. Развълнуван съм да прекарам още една година с теб.

Пожелавам ти ден, изпълнен с толкова любов и щастие, колкото ти донесе в живота ми.

Честит рожден ден на любовта на живота ми! Заслужаваш всичко най-хубаво.

Закъснели съобщения за рожден ден

Знам, че е късно, но не можех да пропусна възможността да честитя рождения ден на един от любимите ми хора. Надявам се денят ви да е бил перфектен.

Знай, че мислех за теб в твоя специален ден. Пожелавам ти най-хубавата година, която предстои.

Честит рожден ден със закъснение. Считай това за препоръчителен вариант някой ден да празнуваме заедно лично!

Надявам се рожденият ти ден да е бил всичко, което си си мечтал/а.

Наздраве за най-добрата ти година досега ([вмъкнете възраст тук]).

Съобщения за рожден ден на съпруг/съпруга

Честит рожден ден на най-добрия ми приятел, най-голямата ми любов и единствения човек, с когото бих искал да остарея.

Ако можех да те празнувам всеки ден от годината, щях.

Ето [въведете възраст тук] причини, поради които те обичам.

Честит рожден ден на любовта на живота ми и най-добрия човек, когото познавам.

Днес те празнуваме. Надявам се, че денят ти е толкова щастлив, колкото ти правиш мен.

Съобщения за рожден ден до членове на семейството

Изпращам ти най-топлите пожелания за рождения ти ден днес. Знай, че мисля за теб.

Трябва да го казвам по-често, но съм толкова благодарен, че те имам в живота си. Надявам се да се чувстваш обичан и ценен на този рожден ден.

Пожелавам ти рожден ден, изпълнен с радост, смях и прегръдки.

Честит рожден ден на любимия ми [леля, чичо, братовчед, брат/сестра и т.н.]!

Насладете се на специалния си ден днес!

Съобщения за рожден ден до приятели

Надявам се, че отделяте малко време в специалния си ден, за да помислите колко много сте ценени и обичани.

Помниш ли, когато ние [вмъкнете тук неудобен спомен от рожден ден от детството] за нашите рождени дни? Това е много по-хубаво от това. Пожелавам ти най-хубавия ден.

Надявам се да знаеш колко много обичам да си в живота ми. Наздраве за най-добрата ти година досега.

Честит рожден ден на най-добрия ми приятел и единствения човек, който разбира [вмъкнете вътрешна шега тук] .

Честит рожден ден! Заслужаваш всяко хубаво нещо, което животът може да предложи (и дори повече).

Съобщения за рожден ден за деца

Денят, в който се появи на бял свят, беше един от най-хубавите дни в целия ми живот. Надявам се, че днес е един от най-хубавите ти дни.

Може да не сме перфектни родители, но мисля, че имаме перфектното дете. Честит рожден ден!

Честит рожден ден на най-готиното [въведете възраст]-годишно дете, което познавам!

Пожелавам ти най-щастливия рожден ден. Ти си толкова специална част от живота ни и нямам търпение да видя какво ти носи тази година!

На най-невероятното дете, което познавам - Честит рожден ден!

