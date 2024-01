Това е опасно: 16 продукта с палмово масло, които може да имате у дома

През последните няколко десетилетия производството на палмово масло се е увеличило драстично по целия свят и тихо е намерило своето място в домовете на почти всички.

Революционната разследваща работа на Джоселин Зукерман, Palm Planet: Как палмовото масло проникна във всичко и застраши света, разкрива човешките и екологичните разходи на евтината, стабилна храна. Ето списък от петнадесет продукта, които вероятно имате във вашия хладилник, аптечка или чанта за гримове, които съдържат палмово масло, въпреки че може да не го осъзнавате.

Гримове

Предимствата на палмовото масло са, че запазва цвета добре, не се топи при високи температури, лесно се нанася и практически няма вкус. Това го прави желана съставка за използване в червила, както и в други козметични продукти. Ако сте загрижени за проблемите на околната среда и сте против палмовото масло в продуктите, които могат да попаднат в стомаха ви (а при червилата това е почти неизбежно), внимателно проучете продуктите за красота, преди да купите.

Шампоан

Повечето шампоани премахват естествените масла от косата ви. Тъй като палмовото масло има неутрална миризма, то се използва като балсам. Най-вероятно ще го видите в списъка като "натриев лаурет сулфат". Проучете внимателно списъка на съставките.

Сладолед

Повечето търговски сладоледи съдържат палмово масло, което се използва за създаване на гладка, кремообразна текстура. Традиционните домакински марки включват палмово масло сред съставките си по-често от екологичните марки, но винаги си струва да проучите съставките на лакомството, преди да купите.

Палмовото масло в храната води до затлъстяване и развиване на хронични болести

Готово тесто

Изкушаващо е да си купите готово тесто за пица или пай, за да ускорите процеса на готвене, но може би е по-добре да си направите сами. Палмово масло се добавя както към замразено, така и към прясно тесто, за да се предотврати залепването и да се подобри текстурата.

Маргарин

Гръбнакът на следвоенното готвене разчиташе до голяма степен на трансмазнините. След забраната на трансмазнините в САЩ палмовото масло беше заменено с маргарин, защото остава твърдо при стайна температура. Днес този продукт е изобилно представен на пазара на хранителни стоки, но ако е възможно, все пак е по-добре да се даде предпочитание на висококачествено масло без примеси.

Шоколад

Палмовото масло помага да направите шоколада гладък и блестящ и го предпазва от топене. „Маслото от палмови ядки, с 80 процента наситени мазнини, обикновено се използва повече от производителите на шоколад и други сладкарски изделия, които ценят неговата твърда текстура наред с други качества“, според книгата Planet of the Palm: How Palm Oil Got into Everything and Contributed светът е изложен на риск."

Бисквитки

Търговските опаковани бисквитки от магазина са пълни с палмово масло. Полутвърдо при стайна температура, палмовото масло се е превърнало в идеален заместител на частично хидрогенирани масла, които преди са били използвани за подобряване на текстурата и удължаване на срока на годност на продукти като бисквитки и крекери. Откакто преработвателите измислиха как да превърнат яркото палмово масло със силен вкус във вещество без мирис, вкус и цвят, тези нови производители на преработени храни започнаха да разчитат на него, за да замени по-скъпото масло и животинска мазнина.

Хляб и сладкиши от супермаркета

Оставайки твърдо при стайна температура, маслото от палмови ядки прави печените изделия лесни и евтини за приготвяне. А неговите производни са идеални за поддържане на срока на годност на хляба от супермаркета. Това важи не само за тост хляб, но и за кифли и пайове. Проучете състава!

Кое е вредното в палмовото масло?

Фъстъчено масло

Производителите често разчитат на палмово масло, за да придадат на фъстъченото масло неговата характерна намазваемост и кремообразна консистенция. Тази съставка се използва и като пълнител, тъй като е дори по-евтина от фъстъците.

Шоколадова паста

Може би това, което смущава най-много почитателите на сладкото, е присъствието в подобни списъци на един култов хранителен продукт, обичан от поколения – шоколадовата мазнина. Най-големият производител на най-популярния продукт в категорията казва, че палмовото масло, което представлява 20% от кутията, е „устойчиво“ и че само палмово масло, което е „неправилно обработено“, представлява риск за здравето. Концепцията за „устойчиво“ палмово масло обаче е силно оспорвана от екологични групи.

Веган сирене

През последните години екологичните разходи за отглеждане на добитък за млечни и месни продукти бяха във фокуса на общественото внимание. Алтернативите на растителна основа обаче не са лишени от своите недостатъци. Палмовото масло присъства в много продукти от сирене без млечни продукти, включително сирене.

Спагети за бързо приготвяне

До 20% от теглото на една опаковка инстантна юфка е палмово масло. Използва се за предварително сваряване на юфката, така че всичко, което трябва да направите, е да добавите гореща вода преди сервиране.

Чипс и снаксове

Ниската себестойност на производството прави палмовото масло по-евтина съставка за пържене, а високата му точка на пушене го прави идеално за пържене на чипс. Когато избирате закуски с масло в състава, обърнете внимание какъв вид се използва.

Перилен препарат

Палмовото масло действа като разпенващ агент в сапун, перилен препарат и други почистващи продукти. „Някои от по-големите рафинерии допълнително „фракционират“ петрола в твърди и течни форми, известни съответно като стеарин и олеин. Повечето от първите се изпращат в олеохимични заводи, където се обработват допълнително и се разграждат на различни мастни киселини, мастни алкохоли, естери и глицероли, които от своя страна се продават на производителите на детергенти и козметика, както и на химическата промишленост. „Планетата на палмите: Как палмовото масло проникна във всичко и застраши света.“

Сапун

Палмовото масло се използва особено в сапуните поради способността му да премахва маслото и мръсотията от косата и кожата, като същевременно добавя влага. И това се дължи на колониалното наследство на съставката. Според гореспоменатата книга, „Първоначално европейците извличали масла, за да запалят лампите си, но двете вещества в крайна сметка намерили своето място в сапуна и свещите, както и в лубрикантите, необходими за лъскавата нова технология на времето...

Експлозия в броят на работниците, много от тях изпратени на тежки фабрични работи в сянката на бълващи димни комини, подхранвайки нов пазар за сапун, който, благодарение на откритията на френския химик на име Мишел-Йожен Шеврьол, едва започваше да става масов -произведен с помощта на растително масло. До 1850 г. Ливърпул произвежда около тридесет хиляди тона сапун годишно на базата на палмово масло.

Бебешка храна

Въпреки известните рискове за здравето, свързани с палмовото масло, производните на палмовото масло се използват в някои храни за кърмачета, за да съответстват на мастните киселини, присъстващи в кърмата. Съставът на тези продукти трябва да се проучи с особено внимание.