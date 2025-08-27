Войната в Украйна:

Известен блогър бе отнесен от водопад докато снимаше ВИДЕО пред очите на безпомощните си приятели

Истинска трагедия се разигра в подножието на водопада Дудума в Индия заради непрадпазливост и пренебрегване на предупрежденията на властите за лошото време и опасното покачване на нивото на водите в него. 

Сагар, 22-годишен известен блогър, бе отнесен от придошлите води докато снимаше видео пред очите на свои приятели и колеги. Всичко става за секунди, а присъстващите на скалите около него само можели безпомощно да наблюдават случващото се, защото дори не успели да го спасят с въже - толкова силен бил връхлитащият поток.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
