На фона на преговорите за мир в Украйна и усилията на европейските лидери и на САЩ за запазване на териториалната й цялост - Китай изглежда застава на страната на Русия във войната й срещу Киев. Както се казва - приятел в нужда се познава, но за двамата диктатори Владимир Путин и Си Дзинпин по-скоро важи максимата диктатор в нужда се познава, тъй като информация за административното деление на Украйна е „изчезнала“ от уебсайта на китайското външно министерство, пише украинската медия РБК - Украйна, позовавайки се на базираното в Хонгконг издание Sing Tao Daily.

За какво става въпрос?

Според изданието, „Краткият преглед на Украйна“ на уебсайта на китайското Министерство на външните работи е актуализиран между март 2024 г. и юли 2025 г. В оригиналната версия на уебсайта е посочено, че Украйна е разделена на 24 области и една автономна република (Крим) и има два града със специален статут (Киев и Севастопол).

Самото хонгконско издание е озаглавило материала си "Китай премахва „Административни деления“ от Историческия справочник за Украйна" и уточнява, че откритието е на потребител в интернет с име Wu Ming Jing She. Той открил, че открил, че в сравнение с версията от март 2024 г. актуализираната версия значително премахва съдържание, свързано с адмиинстративното деление, политиката и дипломацията. ОЩЕ: Преди посещението на Путин Си Дзинпин пред руска делегация: С Русия заедно ще се защитаваме

Разделът „Дипломация“ очертава приоритетите на Украйна в отношенията със САЩ и Запада, напредъкът в присъединяването към международни организации, осъждането на руската агресия, отказа от признаване на окупацията на Крим и опитите за получаване на подкрепата на международната общност, пише още РБК - Украйна.

Промяна в позицията на Китай

Както каза Уанг Джианю, професор в Юридическия факултет на Градския университет на Хонконг, това е значителна промяна, която показва, че Китай е променил позицията си, която преди това се състоеше в пълна подкрепа за териториалната цялост на Украйна.

Припомняме, че по-рано говорителката на китайското външно министерство Мао Нин заяви, че Китай е готов да търси начини за разрешаване на войната на Русия срещу Украйна и да играе конструктивна роля. В същото време, както отбеляза Службата за външно разузнаване на Украйна, около 80% от електрониката за руските дронове е произведена от китайски компании. ОЩЕ: Китай връчи протестна нота на Япония заради военния парад, в който ще участва Путин