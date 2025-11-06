Това животно може да помогне на хората да живеят 200 години

Родом от арктическите води на Северното полукълбо, гренландските китове могат да живеят векове и учените смятат, че знаят защо

Тези мистериозни гиганти, които обитават арктическите води на Северното полукълбо, живеят невероятно дълго. Толкова дълго, че ловци от коренното население инупиати в Аляска са откривали върхове на харпуни от викторианската епоха, вградени в маста им, а информация за отделните гренландски китове се предава през поколенията,Те са не само най-дългоживеещите бозайници на Земята, но е много вероятно да са и най-старите живи животни. Досега най-старият известен екземпляр е бил на 211 години. Това означава, че някои китове, плуващи в океаните днес, може да са родени в началото на 19 век.

Като се има предвид невероятната им продължителност на живота, не е чудно, че учените са изключително любопитни да разберат как тези масивни бозайници, тежащи сто тона, успяват да живеят толкова дълго. В ново проучване, публикувано в списание Nature, екип от изследователи, ръководени от учени от Университета в Рочестър, смятат, че са открили поне част от отговора. В сравнение с други бозайници, гренландските китове имат необичайно високи концентрации на протеин, наречен CIRBP.

Известно е, че този протеин поправя двойноверижни разкъсвания на ДНК в ситуации, в които и двете вериги на ДНК спиралата са счупени, което обикновено води до заболяване и скъсява живота.

„Това изследване показва, че е възможно да се живее по-дълго от типичната човешка продължителност на живота“, казва Вера Горбунова, професор в Университета в Рочестър и водещ автор на изследването.

„Изучавайки единствения топлокръвен бозайник, който живее по-дълго от хората, ние получаваме представа за механизмите, които позволяват такъв удължен живот, подчертавайки значението на запазването на генома за дълголетието.“

Изучаването на тези великолепни създания е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Не можете да ги развъждате в лаборатория (те могат да достигнат до 18 метра дължина), а някои популации все още са застрашени, според Международния съюз за опазване на природата (IUCN), което ги прави трудни за откриване.

Първоначално учените предполагали, че китовете се нуждаят от по-голям брой генетични мутации, които водят до образуването на ракови клетки, за да станат злокачествени. Те обаче открили обратното: те се нуждаят от по-малко такива шокове и тайната им всъщност се крие във факта, че те изобщо не натрупват тези мутации.

За да намерят отговора, екипът анализирал тъкан на кашалот и установил, че макар да има много видове протеини за възстановяване на ДНК, CIRBP се появява в до 100 пъти по-високи концентрации. Когато този протеин е добавен към човешки култури, възстановяването на ДНК се подобрява и животът на клетките се удължава, както се очаква. Интересното е, че когато клетките са изложени на по-ниски температури, те започват да произвеждат още повече CIRBP.

Въпреки че учените вече разбират механизма зад дълголетието на гренландския кит, пренасянето на това знание към вид човекоподобни маймуни, който еволюционно се различава от китовете повече от 94 милиона години, ще бъде изключително трудна задача.

„Има много начини за подобряване на запазването на генома и сега научаваме, че има уникален път, който се е развил при балените китове, където нивата на този протеин са драстично повишени“, каза Горбунова. „Сега трябва да разберем дали можем да разработим стратегии, които биха активирали същия механизъм при хората.“