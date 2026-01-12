Учени: Стотици земетресения атакуват ледника "Страшния съд"

Стотици земетресения са регистрирани, разтърсвайки ледника Туейтс в Антарктида, известен още като „Ледника на Страшния съд “, и неговото срутване може да има катастрофални последици, пише изданието Futurism.

Прогнози за „Ледника на Страшния съд“

Например, Тан-Сон Фам, сеизмолог в Австралийския национален университет, е регистрирал общо 362 нерегистрирани досега сеизмични събития между 2010 и 2023 г., като повечето от тях са се случили в западната част на Антарктида, където се намират ледниците Туейтс и Пайн Айлънд, друга голяма ледена маса.

Фам разработил алгоритъм за записване на вълнови модели, събрани от сеизмични монитори в Антарктика. Въз основа на тези данни той определил, че 245 от 362-те регистрирани земетресения са възникнали на ледника Туейтс, където той смятал, че са причинени от откъсване на айсберги в океана.

Ново проучване, публикувано в списанието Geophysical Research Letters, предполага, че този гигантски леден щит е дори по-крехък, отколкото експертите се опасяваха, и че правителствата по света не са успели да се борят с глобалното затопляне.

Учените са дълбоко загрижени за срива на ледника Туейтс не само заради огромното количество вода, което би могъл да измести, но и защото действа като ледена запушалка на Западноантарктическия леден шелф, предотвратявайки плъзгането на целия този лед в океана.

Това може да причини и опустошителни наводнения с височина от два до три метра в крайбрежните райони по света. Еколозите преди това прогнозираха, че ако Антарктида се разтопи, редица крайбрежни градове ще бъдат под вода. Одеса може да е сред тях.

Озоновият метеоролог Александър Полуден съобщи също, че полярните изследователи са регистрирали тревожни промени в Антарктида, свързани с глобалното затопляне. По-конкретно, четири земетресения в пролива Дрейк, вълните от които са достигнали района на украинската станция „Академик Вернадски“, са нетипични.

Освен това, в Антарктида е регистрирана почти пълна липса на нов лед, тъй като океанът не се е охладил достатъчно, за да се образува лед. В резултат на това местните животни губят подслон и хранителни източници и са принудени да мигрират по-на юг.

