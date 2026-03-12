Бонев: Пеевски е подпалвач, който изнася лекции по пожарна безопасност

Прехвърлянето на имоти от държавата към Столичната община би решил проблема с презастрояването. Това заяви председателят на групата на "Спаси София" Борис Бонев преди началото на днешното заседание на Столичния общински съвет (СОС) относно докладите, които предстои да бъдат разгледани за прехвърлянето на държавни имоти от служебното правителство към общината. Бонев каза и че в модела на Делян Пеевски "държавната собственост се използва само и единствено за лични партийни и икономически интереси.

ОЩЕ: "Алчна кокошка, просо сънува": Терзиев отговори на Пеевски за "заграбването" на държавни имоти

"Моят искрен съвет към корпулентния Пеевски е само един - да ходи да брокерства в Кърджали", заяви Бонев. Той добави, че да говори Пеевски за държавни имоти и за схеми с имоти, е все едно подпалвач да изнася лекция по пожарна безопасност.

Лидерът на "Спаси СОфия" обясни, че с докладите се цели държавните имоти да бъдат използвани за решаването на проблемите на софиянци. Според него това не е грабеж на държавни имоти, а справедливото им връщане на София, за да бъдат решени проблеми, много от които, създадени именно от държавата, позволила реституция на междублокови пространства и строителство там.

ОЩЕ: Идея на Терзиев: София да придобие емблематични сгради

По думите му целта на придобиването е да се направят необходимите процедури за изграждане на улици, инфраструктура, детски градини, училища, зелени площи, както и използването им за компенсиране на частните собственици на междублокови пространства, така че строителството да се премести в тези нови територии и зони. Бонев даде пример с казармите в кв. "Обеля", които са с отпаднала необходимост и за които включително има писмо от Министерството на отбраната, че то е склонно да ги предостави на Столична община.

Припомняме, че по-рано от ДПС - Ново начало съобщиха, че ще внесат предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство. ОЩЕ: Пеевски измисли нов начин да притисне служебното правителство