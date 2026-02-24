Учените потвърдиха - котките всъщност нямат нужда от нас

Добре познатият стереотип за кучетата като силно социални и привързани животни, а за котките като резервирани и независими, е обект на дебати от години. Но ново проучване сега потвърждава, че в тази идея има известна истина.

Последните научни открития показват, че котките са значително по-независими от кучетата и не се нуждаят емоционално от стопаните си. За разлика от кучетата, които търсят утеха и сигурност от стопаните си в стресови ситуации, изследванията показват, че котките не търсят утеха от стопаните си повече, отколкото от напълно непознати.

Експертите посочват, че котките, за разлика от кучетата, които са много зависими от хората и затова често стават като „нашите пухкави деца“, са до голяма степен самодостатъчни. Тази разлика беше обяснена от д-р Питър Понграх от университета „Еотвес Лоранд“, който е ръководил изследването.

„Котките могат да се разбират добре с хората, но не зависят от помощта или чувството за сигурност, което можем да им осигурим. Докато кучетата до известна степен функционират като деца и разчитат на нас, това не е така при котките“, обясни той.

„Причината вероятно е, че котките все още са способни хищници, които могат да ловуват за собствена храна, така че технически те не се нуждаят от нас, за да оцелеят. Освен това котките, които са изоставени от собствениците си, често стават диви и продължават да живеят сами“, добави той.

Констатациите са от проучване на 15 терапевтични котки, участвали в шест различни сценария. Изследователите са избрали терапевтични котки, които редовно посещават училища и старчески домове, защото е доказано, че обикновените домашни котки са твърде нервни, когато се тестват в непозната лабораторна среда.

Експериментът, наречен „тест за странна ситуация“, който отдавна се използва в изследванията на поведението на кучетата, е оценил привързаността на животното към стопанина му, нивото му на тревожност в негово отсъствие и реакцията му на присъствието на приятелски настроен непознат.

Котките са били в една стая, понякога само със собственика, понякога само с непознатия, а понякога и с двамата едновременно. Всеки сценарий е продължил по-малко от две минути. Изследователите са наблюдавали дали котката е останала близо до собственика, как е реагирала на пристигането или заминаването му и дали е показвала признаци на тревожност, като например да се крие под стол.

Резултатите показват, че няма съществена разлика в поведението на котките към собственика в сравнение с непознатия. Котките не са търсели близост до собственика по-често, не са оставали с него, нито са го поздравявали по-топло, когато е влизал в стаята, отколкото са го правили с непознатия. Изследователите отбелязват, че тези резултати показват, че „няма ясни признаци на привързаност между котката и нейния собственик“.

„Кучетата разчитат в голяма степен на човешка подкрепа, когато са изправени пред проблем, докато котките не. Кучетата често са стресирани, когато са оставени сами, и този стрес не може да бъде напълно облекчен дори от присъствието на стопанина. Тази тенденция не е наблюдавана при котките“, каза д-р Понграц.

Според него, хората не са „безопасно убежище“, в което котките да се върнат, когато се чувстват уплашени, нито „безопасна база“, от която да изследват непознати среди с по-голяма увереност, както е типично за кучетата. В проучването котките са били еднакво склонни да ангажират непознати и собственици в игра.

„Това може да не ни прави специални в техните очи, но котките са съществували съвместно с хората от хиляди години, главно защото домовете и фермите ни са били пълни с основната им плячка – гризачите“, обясни той.

„Котките и хората могат да имат приятелски отношения, а домашните котки се възползват от социализацията с хората, за да се грижат за тях. Но те просто не са зависими от хората по начина, по който са кучетата“, заключи д-р Понграц.