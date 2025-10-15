В кои дни НЕ трябва да почиствате дома си - ще привлечете бедност и нещастие

Когато не трябва да почиствате дома си според народните вярвания, за да не привлечете кавги и финансови затруднения в семейството

Почистването на дома е рутинна задача, но нашите предци са вярвали, че не всеки ден е подходящ за извършването на тази дейност. Домът е място на силата и всяко движение в него има свой собствен енергиен отклик. Дори едно просто метене или миене на пода в „неподходящия“ ден може да наруши домашната хармония, да прогони късмета и просперитета.

Понеделник символизира ново начало, а почистването на този ден се е смятало за „измитане на късмета“. Ако изметете боклука от дома си в началото на седмицата, може неволно да премахнете енергията на развитие и просперитет. По-добре е да планирате на този ден, отколкото да чистите.

Според народното поверие, петък е посветен на богинята на съдбата и всякаква работа, свързана с вода, е нежелателна на този ден. Миенето на пода, прането или почистването означава „отмиване“ на женско щастие, красота и хармония. Ако има нужда от почистване, е по-добре да се направи сутрин, преди обяд.

Неделя е свещен ден, в който хората е трябвало да почиват, а не да чистят. Вярвало се е, че чистенето на този ден гневи небесата, привлича кавги и загуба на пари. По-добре е този ден да се посвети на семейството, молитвата или разходката сред природата, тогава къщата ще се изпълни с енергията на изобилието.

Дните на затъмнения и пълнолуния са опасен период. По време на затъмнения и пълнолуния енергията в дома е нестабилна. Почистването в тези моменти може да „отмие“ не само мръсотията, но и защитната аура на дома. Ето защо нашите предци не са се заемали с домакинска работа в такива дни, за да не нарушат естествения баланс.

Празници и паметни дни. На големи религиозни празници - Великден, Коледа, Спасовден или на паметни дни, хората никога не са чистили. Вярвало се е, че по този начин могат да „изгонят“ душите на мъртвите си предци, дошли у дома. Затова е по-добре всички домакински задължения да се свършат предния ден.

Кога почистването ще донесе положителни промени?

Най-добре е да почиствате и дса подреждате дома си във вторник, сряда или събота. В тези дни енергията на къщата се пречиства по естествен начин, а домакинските задължения носят радост и вдъхновение. Ако отворите прозорците, докато чистите, свежият въздух ще пропусне обновление и добра енергия.

