Зрелище в небето: Този уикенд на небето изгрява рядката „синя луна“

Синята луна, която ще се появи този уикенд, е рядко небесно явление, което за пореден път показва колко завладяваща е механиката на нашата Слънчева система. Когато пълната луна се издигне над хоризонта на 31 май , това ще отбележи появата на синя луна през 2026 г. , съобщава списание BBC Sky at Night.

Но това не е единствената причина, поради която пълнолунието в края на май 2026 г. ще бъде истинска астрономическа рядкост. То ще бъде и така наречената „микролуна“ - термин, свързан с удължената орбита на Луната около Земята и начина, по който това влияе на видимия ѝ размер през цялата година.

Какво представлява синята луна?

Преди да обясним термина „микролуна“, е важно да изясним какво всъщност означава „синя луна“. Пълнолунието на 31 май 2026 г. неофициално се нарича „синя луна“, защото е второто пълнолуние в рамките на един и същи календарен месец. Това обаче не е истинското астрономическо определение.

В астрономията синя луна се получава, когато има четири пълни луни в даден сезон – тоест периодът между равноденствието и слънцестоенето – вместо обичайните три. В такъв случай третото от тези четири пълни луни се нарича синя луна.

Ето защо пълнолунието на 31 май технически е „месечна синя луна“ и името просто означава, че е допълнително пълнолуние. Това не означава, че луната всъщност ще изглежда синя.

Какво е „микролуна“?

Причината, поради която синята луна на 31 май ще изглежда малко по-малка от обикновено, е свързана с формата на орбитата на Луната около Земята. Луната не обикаля около Земята по перфектен кръг, а по-скоро по елиптична траектория. Поради това разстоянието ѝ от Земята постоянно се променя. Перигей е точката, в която Луната е най-близо до Земята. Когато пълна луна се появи близо до перигей, тя се нарича популярно „суперлуна“. Апогей е точката, в която Луната е най-отдалечена от Земята. Пълна луна, която се появи близо до апогей, се нарича „микролуна“.

Пълната луна ще достигне своя максимум на 31 май 2026 г. в 8:45 ч. UTC, точно преди да достигне апогей. На 1 юни 2026 г. Луната ще бъде най-отдалечена от Земята - на разстояние от 250 000 мили (406 366 километра).

„Микролуна“ се случва само когато две неща съвпадат: луната е пълна и е най-отдалечена от Земята.

В момента на пълния си апогей, микролуната може да изглежда до 14 процента по-малка от суперлуната и около 6 процента по-малка от средностатистическа пълна луна.

Как ще изглежда небесното явление?

Има две важни неща, които трябва да знаете, когато наблюдавате синята микролуна на 31 май 2026 г. Първото е, че луната няма да изглежда по-синя от обикновено. Второто е, че въпреки името си, микролуната вероятно няма да изглежда значително по-малка. Малко хора ще я погледнат и ще си помислят, че изглежда мъничка.

Всъщност, тя може дори да изглежда по-голяма от обикновено. Това е така, защото пълнолунието в края на пролетта и лятото не се издига толкова високо в небето, колкото това през есента и зимата. Когато Луната е ниско над хоризонта, тя може да изглежда визуално по-голяма поради оптичен ефект, известен като „лунна илюзия“.

Тъй като това пълнолуние ще бъде ниско над хоризонта, за добра видимост ще е необходим ясен южен хоризонт. Луната ще изгрее малко след залез слънце на югоизток, ще се движи по южното небе и ще залезе на югозапад преди изгрев слънце. Това означава, че синята микролуна ще се вижда най-добре на юг около полунощ.

Може също да изглежда оранжева или леко червеникава, тъй като лунната светлина преминава през по-дебелата част от земната атмосфера - друг ефект, който се получава, когато Луната е близо до хоризонта. В комбинация с оптичната илюзия, това може да накара синята микролуна на 31 май всъщност да изглежда голяма и червеникава.

До него ще забележите и красива червена звезда вдясно. Това е Антарес - червен свръхгигант и най-ярката звезда в съзвездието Скорпион.