Какво е значението на всяка роза според цвета й и за какъв повод е подходяща

Какъв цвят рози можете да използвате, за да се извините?

Повечето от нас знаят, че червените рози означават „любов“. Но знаехте ли, че други цветове рози имат различни значения? Е, ако не, ние ще ви помогнем!

Що се отнася до розите , има различни значения за различните нюанси на цветето . Докато много цветове рози имат романтично значение, други са символ на траур, приятелство, благодарност и други.

Значение на цветовете на розата

Още: Как да засадите рози от семена

1. Червените рози означават любов

Традиционната червена роза е известна като символ на любов и романтика. Това може би е започнало с гръцката и римската митология – разказвало се е, че червената роза е създадена от богинята на любовта Афродита. Легендата разказва, че сълзите ѝ и кръвта на любимия ѝ Адонис са напоявали земята, където са се появили розите.

Наситено розовите рози означават благодарност

Розовото, като цяло, е свързано с невинност и сладост. Наситеният цвят на розовото обаче носи значение, по-скоро свързано с благодарността. Наситено розовите рози са подходящи за всеки, на когото искате да покажете признателност - от членове на семейството до приятели и до вашата половинка.

Още: Старите градинари винаги засаждат това цвете до розите

Лилавите рози символизират страст

Лилавата роза е символ на страст и влюбеност. Това може да означава началото на романтична връзка. Лилавото също така символизира кралска власт, величие и чест, което го прави добър цвят за подарък на някого, когото цените високо.

Оранжевите рози представляват очарование

Оранжевите рози изглеждат толкова забавни и жизнени! Цветът означава очарование, но е и енергичен и ободряващ. Подаряването на оранжеви рози определено би развеселило болен. Или, ако имате приятелство, което започва да се усеща романтично, оранжевото е перфектният избор между жълто и червено.

Още: Колко често да подрязваме розите за богат цъфтеж

Прасковените рози символизират благодарност

Искате ли да покажете на някого благодарност? Подарете му прасковени рози! Цветът не само означава „благодарност“, но и изглежда толкова весел и щастлив.

Белите рози представляват нова любов

Традиционно белите рози се използват на сватби и символизират невинност, ново начало и истина. Популярно е също така да се показват бели рози на абитуриентски балове или кръщенета.

Още: Как да подрязваме розите, така че да процъфтяват година след година

Жълтите рози означават приятелство

Жълтите рози представляват приятелство и са чудесни за показване на грижа. Като цяло жълтото е много ободряващ нюанс, така че биха били подходящи за подарък, когато искате да озарите нечий ден. Това е наистина чудесен цвят за толкова много различни поводи!

Планирате ли луксозно събитие за вашата половинка, като например 40-ти рожден ден или годишнина? За акцент може да включите букет от луксозни златни рози. Какъв по-добър начин да накарате някого да се почувства поглезен и обичан?

Какъв цвят рози можете да използвате, за да се извините?

Още: Градинарски трик: Как да преборите листните въшки с домашен чай

Ако искате да се извините с рози, имате няколко цветови варианта, от които да избирате, включително бяло, розово, жълто и оранжево.

Какъв цвят рози означава любов?

Въпреки че червената роза е символ на любов и обич, тя не е единственият цвят, който казва толкова много. Можете също така да изберете да изпратите лилави или лавандулови рози, които означават страст и любов от пръв поглед, или ярко розови рози, които символизират желание.